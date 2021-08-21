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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 مشاريع قرار تطرح بالكونجرس لعزل بايدن

3 مشاريع قرار تطرح
3 مشاريع قرار تطرح بالكونجرس لعزل بايدن

قدمت نائبة الكونجرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، مارجوري تيلور جرين، إلى الكونجرس ثلاثة مشاريع قرار حول عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكتبت الجمهورية، وهي من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على حسابها في "تويتر": "نيابة عن الأمريكيين قدمت اليوم مشاريع لعزل جو بايدن بسبب عدم تنفيذه لواجباته في منصبه، فيما يخص الوضع في أفغانستان".

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وعبرت عن اعتقادها بأنه من الضروري عزل بايدن أيضا بسبب أزمة الهجرة المستمرة على الحدود الأمريكية الجنوبية وما وصفته بـ "مخالفة التوازن الدستوري" التي أدى إليها "تجاهله لقواعد المحكمة العليا".

وهيهات أن يؤيد الكونجرس الأمريكي مبادرات النائبة الجمهورية، إذ أن الحزب الديمقراطي هو الذي يسيطر على الكونجرس، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة. من جانبها أشارت مجلة "Forbes" إلى أن معظم الجمهوريين يرفضون اقتراحات جرين مرارا.

وأصبحت جرين (47 عاما) نائبة في الكونجرس الأمريكي وفق نتائج الانتخابات العامة التي جرت في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر عام 2020. وكان ترامب يصفها سابقا بأنها "النجم الصاعد" للحزب الجمهوري.

وكتبت صحيفة "Politico" أن مؤيدة الرئيس السابق لديها مختلف "نظريات المؤامرة".

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