بايدن يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي الوضع في أفغانستان

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الوضع في أفغانستان.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، "أن الجانبين ناقشا، في مكالمة هاتفية، أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الممثلين العسكريين والمدنيين في كابول، الذين يعملون بلا كلل لإجلاء مواطنيهم والأفغان الذين دعموهم بشجاعة".

واتفق بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالي على وضع خطة مشتركة بشأن أفغانستان في الاجتماع الافتراضي المقبل لمجموعة السبع.

