مدير إدارة التأهيل بـ"التضامن" يكشف تفاصيل احتفال الوزارة بأوائل الثانوية العامة من ذوي الهمم

قال محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير جميع متطلبات الطلاب ذوى الهمم تأكيداً على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

وأضاف محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية تن أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أعربت عن فخرها الشديد بنجاح هؤلاء الطلاب وتفوقهم بالرغم من الصعوبات التى واجهتهم أثناء الدراسة.

وتابع محمد "وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتنظيم احتفالية كبيرة لتكريمهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي،مشيراً إلى أنها وجهت بتشكيل لجنة من الوزارة لعمل أبحاث إجتماعية للطلبة ذوى الإعاقة للمرحلة الجامعية ليس فقط للمتفوقين، لحصر جميع احتياجاتهم والتعاون مع كافة الجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لدعم الغير قادرين منهم وتوفير التيسيرات المناسبة.

وأردف محمد: وجهت الوزارة أيضاً بإطلاق حملة لتوفير الوسائل المعينة مثل اللاب توب الناطق والسماعات الطبية والكراسي المتحركة و الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية بالشراكة مع الجمعيات المتخصصة وصندوق تحيا مصر.

وأكمل "هناك اهتمام واضح من الدولة بالأشخاص ذوى الهمم من عام 2006؛ خاصة أن مصر كانت أولى الدول التى وقعت على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوقهم وتخصيص 2018 عاماً لذوى الإعاقة والذى كان فى بدايته صدور قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وفى نهايته صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي أعطت لهم الحق فى الدمج المجتمعي والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات والخصومات بوسائل النقل والمواصلات والكشوف المجانية بالمستشفيات الحكومية،موضحاً ان الوزارة تنظر إلى اصحاب الهمم فى جميع مناحي حياتهم.