عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتعاش فني .. 3 ملايين جنيه إيرادات 5 أفلام فى يوم

أفلام
أفلام

تشهدت دور العرض السينمائي، خلال الفترة الحالية منافسة ساخنة بين 5 أفلام هي : "العارف - موسى - البعض لا يذهب للمأذون مرتين - الإنس والنمس - مش انا"، وهو ما أدى إلى حالة من الانتعاشة الفنية.

 

وحققت هذه الأفلام إيرادات جيدة أمس، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 3 مليون و649 ألف جنيه، حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

 

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلم “موسى” ورفع فيلم “أحمد نوتردام”.

 

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع صدارة القائمة الخاصة بالأفلام المعروضة من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز.

 

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس ليتصدر القائمة حيث بلغت إيراداته مليوناً و947 آلاف جنيه.

 

موسى

وجاء فى المركز الثانى فيلم “موسى”، حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 824 آلاف و403 جنيها.

 

ويشارك في بطولة فيلم “موسى” كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

العارف

واحتل المركز الثالث فيلم “العارف.. عودة موسى”، حيث واصل أحمد عز تحقيق الإيرادات والتى بلغت قيمتها 518 ألفا و33 جنيها.

 

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

محمد هنيدى.. 2 مليون جنيه إيرادات الأفلام فى يوم

العارف يتصدر.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما

 

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 214 ألفا و563 جنيها ليحتل بذلك المركز الرابع.

 

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

 

مش أنا

وتذيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 144 ألفا و689 جنيها.

 

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له. 

5 أفلام افلام العارف الانس والنمس موسى

موضوعات متعلقة

زوج منة عرفة: سنعلن عن حفل الزفاف قريبا

بسبب "دبلوماسي".. عزيز الشافعي يعلق على أغنيته مع بلقيس فتحي

أحمد حلمى يتذكر أحمد زكى : فنان عظيم فى حته تانية لوحده

دا وقت كويس.. محمد هنيدي يوجه رسالة للجمهور تخص فيلم الإنس والنمس

ترشيحاتنا

بالأرقام .. تقرير يرصد تراجع أسعار القمح لـ 251.82 دولار للطن .. تفاصيل

هل يجوز للأرملة أن تتزوج من دون علم أبنائها لأنهم يعارضون ذلك؟

بعد إثارة وكيله للجدل.. كلوب يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

في ذكرى رحيل اللواء صلاح الشاذلي| ماذا طلب صاحب فكرة إنشاء مدينة الدواء من الرئيس السيسي

تنويه عاجل من بنك مصر ..التفاصيل الكاملة

علاقة مريبة.. نتنياهو يقضي إجازته بجزيرة يملكها شاهد في محاكمة فساد ضده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

عقب الفوز أمام المصري .. قرار عاجل من الأهلي بشأن الفريق

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ