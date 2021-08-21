انتعاش فني .. 3 ملايين جنيه إيرادات 5 أفلام فى يوم

تشهدت دور العرض السينمائي، خلال الفترة الحالية منافسة ساخنة بين 5 أفلام هي : "العارف - موسى - البعض لا يذهب للمأذون مرتين - الإنس والنمس - مش انا"، وهو ما أدى إلى حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات جيدة أمس، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 3 مليون و649 ألف جنيه، حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلم “موسى” ورفع فيلم “أحمد نوتردام”.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع صدارة القائمة الخاصة بالأفلام المعروضة من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس ليتصدر القائمة حيث بلغت إيراداته مليوناً و947 آلاف جنيه.

موسى

وجاء فى المركز الثانى فيلم “موسى”، حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 824 آلاف و403 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم “موسى” كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

العارف

واحتل المركز الثالث فيلم “العارف.. عودة موسى”، حيث واصل أحمد عز تحقيق الإيرادات والتى بلغت قيمتها 518 ألفا و33 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 214 ألفا و563 جنيها ليحتل بذلك المركز الرابع.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

وتذيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 144 ألفا و689 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.