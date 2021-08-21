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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس شبكة القرآن الكريم يكشف التحديات التى واجهه قبل دخول الإذاعة| تفاصيل

رضا عبدالسلام
رضا عبدالسلام

قال الدكتور رضا عبدالسلام رئيس شبكة القرآن الكريم، وأول رئيس إذاعة من ذوي الهمم، عن بداياته مع العمل الإعلامي، منوها إلى أنه حُرم في البداية من الانضمام إلى إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف رئيس شبكة القرآن الكريم خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "قبل حرمانى من الدخول للإذاعة كنت دخلت امتحانا ولم يمتحونني.. لما شافوا شكلي قالوا ده مينفعش، لأني كنت أكتب بفمي".

وأشار رئيس شبكة القرآن الكريم ، إلى أن بعد  بدء عمله واجه عقبات أخرى بسبب الإعاقة، لكنه كان صابرا ومصرا على هزيمة الصعاب، حيث واجه موقفا آخر، حينما وجده أحد القيادات، وسأله لماذ جئت وماذا تفعل هنا؟ إشارة إلى عدم جدواه، ولكن بعد فترة سمعه وأشاد به وبمستواه المهني.

وأكد  رئيس شبكة القرآن الكريم أنه في بعض الأحيان يعذر من ينظرون نظرة دونية تجاه ذوي الهمم، قائلا: لكن يجب أن نراجع أنفسنا تجاه ذوي الهمم لأن هذه الفئة يجب أن تعيش وأن يتاح لها الفرص حتى نكون منتجين.

وأردف أن ذوي القدرات الخاصة يمثلون 10% من المجتمع المصري ويجب استغلالهم، مكملا: "جمعني موقفا بـ"حلمي البلك" عندما كان رئيسا للجنة اختبار المذيعين، وطلبت منه أن يختبرني، ووافق، وبعد نهاية الامتحان كتب "يُقبل مذيعا للهواء في إذاعة القرآن الكريم" وكانت هذه الواقعة بداية حياته المهنية في الإذاعة.

رئيس شبكة القرآن الكريم القران الكريم ذوى الهمم المجتمع المصري اذاعة القران الكريم

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