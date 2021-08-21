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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس شبكة القرآن الكريم: الفترة القادمة سنستعين بتلاوات جديدة لقراء قدامى وجدد

رئيس شبكة القرآن
رئيس شبكة القرآن الكريم

قال رضا عبدالسلام رئيس شبكة القرآن الكريم، وأول رئيس إذاعة من ذوي الهمم، إن لحظة معرفته بخبر توليه منصبه الجديد كان خبرا سعيدا بالنسبة إليه، معقبا: "محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية اتصل بي وأخبرني بأنني أصبحت رئيسا لشبكة القرآن الكريم، وبكيت بشدة، وذلك لأنني لم أكن أتوقع ذلك رغم أنني كنت مرشحًا".

 

وأضاف رئيس شبكة القرآن الكريم، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن  إذاعة القرآن الكريم تعتبر معلم من معالم التيسير والفقه الوسطي، و أكبر وأول إذاعة للقرآن الكريم في العالم، موضحا أنها ستستمر في ذلك من أجل تأدية هذه الرسالة.

 

 وأكد رئيس شبكة القرآن الكريم ، أن لديه خطة لدعم الإذاعة حتى يكون للمتحدثين البارزين وجود فيها، عن طريق نشر الفكر والعلوم الإسلامية الوسطية، أو عن طريق اللغة، حيث ستتم الاستعانة بهم في البرامج أو في الفقرات البينية.

 

وتابع: "في الفترة القادمة سنستعين بتلاوات جديدة لقراء قدامى أو جدد، بحيث تزيد مساحة القرآن الكريم اليومية"، لافتًا إلى أن المساحة تصل إلى 80%، متمنيًا أن يكون هو عند حسن ظن الناس به، مكملا أن خطة العمل ستتضمن وجود برنامج خاص بالتلاوات النادرة، وإذاعة تلاوات لم تذع من قبل، بحيث يكون هناك حالة من حالات التجدد والتحديث.

 

وواصل: "ستدعم خطة العمل الفكر الوسطي الذي تمتاز به مصر، ممثلة في الأزهر الشريف، ودعم الطفرة التي تمر بها الآن من العمران والازدهار في مواكبة موازية لنظرة الدين إلى التعاون والتقدم التي تسعى إليه الدولة".

رئيس شبكة القرآن الكريم القران الكريم ذوى الهمم الإعلاميين اذاعة القران الكريم صباح الخير يا مصر

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