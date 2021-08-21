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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء بالشيوخ الأمريكي: قلقون من استيلاء طالبان على أسلحة أمريكية في أفغانستان

مجلس الشيوخ الامريكى
مجلس الشيوخ الامريكى

أبدى الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي قلقهم من استيلاء جماعة طالبان على أسلحة أمريكية في أفغانستان وذلك في أعقاب سقوط البلاد بقبضتهم.


وأفادت دورية "ملتري ووتش" الأمريكية، المتخصصة في الشأن العسكري، بأن هناك 25 عضوًا بمجلس الشيوخ طالبوا بمحاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن المعدات العسكرية الأمريكية التي سقطت في قبضة طالبان.


وفي رسالة إلى وزير الدفاع أوستن لويد، عبر الأعضاء عن شعورهم بالرعب من رؤية المعدات والأسلحة الأمريكية في أيدي طالبان خاصة مروحيات "يو إتش-60 بلاك هوك"، داعين إلى إجراء تقييم عن احتمالية تعاون الجماعة المتمردة مع روسيا أو باكستان أو إيران أو الصين للتدرب على الأسلحة الأمريكية.


وفي هذا السياق، رجح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن طالبان سوف تبيع الأسلحة لمصنعي الأسلحة المنافسين للولايات المتحدة، بالرغم من أنه لا يُعتقد أن أيًا من هذه المعدات حساس بشكل خاص من حيث قيمتها التكنولوجية.


ويُعتقد أن الأسلحة الأمريكية التي استحوذت عليها طالبان تشمل معدات رؤية ليلية وبنادق قنص وأكثر من 2000 عربة مدرعة بما في ذلك المئات من عربات "همفي"، وما يقرب من 100 طائرة، لا تتضمن طائرات مسيرة، وعددا من الطائرات المروحية.
 

مجلس الشيوخ الأمريكي أفغانستان أسلحة أمريكية طالبان المعدات العسكرية الأمريكية

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