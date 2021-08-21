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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول بالصحة الفلسطينية: زيادة ملحوظة في إصابات كورونا بالضفة الغربية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 قال سامر الأسعد، مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالضفة الغربية، مشددا على أن التطعيم هو العامل المهم لكسر الانتشار الوبائي. 


وأضاف الأسعد، في تصريح صحفي، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت أولاً في الداخل الفلسطيني المُحتل والدول المجاورة، موضحًا أن الوزارة لاحظت بوادر وصولها إلى فلسطين.


وأشار إلى أن كل المؤشرات الموجودة بارتفاع أعداد الإصابات وزيادة أعداد المرضى في المستشفيات تؤكد أن هناك تصاعد في المنحنى الوبائي في فلسطين. 


وقال الأسعد "وصلنا إلى تسجيل نسب إصابة 13% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة وهذه نسب كبيرة".


ونوه إلى أنه تمت العودة إلى تسجيل وفيات وحالات خطيرة في المستشفيات ومصابين في العناية المركزة وغيرهم على أجهزة التنفس الصناعي.

مسؤول بالصحة الفلسطينية كورونا الضفة الغربية التطعيم فيروس كورونا

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