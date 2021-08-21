يارا نعوم تثير إعجاب متابعيها بعد ظهورها بفستان قصير.. شاهد

حرصت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب نجم فريق الأهلى لكرة القدم السابق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة.

وظهرت يارا نعوم بفستان صيفي أنيق باللون الأورانج، مما نال إعجاب متابعيها.

إطلالة زوجة عماد متعب

ولفتت زوجة عماد متعب الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه مكشوف من الخلف مما أثار الجدل بين متابعيها على إنستجرام.

وأكملت زوجة عماد متعب إطلالتها بكلاتش صغير باللون الأسود، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا نعوم زوجة عماد متعب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.