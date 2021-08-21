نشرة الحوادث| ملابسات حرق معاق ووالديه بـ مية نار.. وسيدة تتخلص من رضيعتها في الشارع.. ومصير المتهمين باختلاس 12 مليون جنيه

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الجمعة عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً تضرر عدد من الأهالى لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مسبباً حالة من الذعر للأهالى بالمنطقة.

قرر رئيس نيابة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم حبس عاملين لإلقاءهما ماء نار على جار أحدهما ونجله المعاق ذهنيا وزوجته أمام المواطنين بقرية كفر المحروق بدائرة المركز ما تسبب في إحداث إصابات بالغة بهم ونقلهم إلى مركز الحروق بالمستشفى في حالة خطيرة

أمرت نيابة العمرانية بحبس مدرس تربية رياضية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدى بالضرب على مدير مدرسته بمنطقة العمرانية، ما أدى لإصابته في العمود الفقري عقب تحرك بعض الفقرات ما يستلزم معه تدخل جراحي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط ربة منزل على خلفية اتهامها بإلقاء طفلتها الرضيعة بالشارع بعد ساعات من ولادتها بدائرة مركز شرطة بلبيس.

أحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المتهمين باختلاس ١٢ مليون جنيه المملوكة لشركة طيبه للحراسات الشهيرة إلى الجنايات.