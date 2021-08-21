كسر فقرات ظهره.. حبس مدرس متهم بالتعدي بالضرب على مدير مدرسة بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس مدرس تربية رياضية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدى بالضرب على مدير مدرسته بمنطقة العمرانية، ما أدى لإصابته في العمود الفقري عقب تحرك بعض الفقرات ما يستلزم معه تدخل جراحي.

وكشفت التحقيقات الأولية وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المدرس المتهم تشاجر مع مدير المدرسة عقب رفض الأخير تنفيذ قرار إداري له ما دفع المدرس للتعدي عليه بالضرب ثم دفعه ليسقط ويرتطم ضهره بحافة المكتب ما ادى لاصابته باصابة خطرة في العمود الفقري.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كان تعدي معلم تربية رياضية، بالضرب على مدير مدرسة محل عمله، بسبب تنفيذ المجني عليه قرارا إداريا تجاه المتهم، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وكشف التقرير الطبي المبدئى للمجني عليه مدير المدرسة المدعو "مجدي ح م"، بحدوث كسر بالفقرات الظهرية وتطلب عمليتين بواسطة مسامير عمودية.

تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الهرم مفادها استقبال "مجدي ح م" مدير مدرسة كائنة بدائرة القسم، مصاب بكسر بالفقرات الظهرية وتطلب عملتين بواسطة مسامير عمودية، وادعاء تعدي معلم عليه بالمدرسة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عجلان معاون أول مباحث قسم شرطة العمرانية، وبسؤال المصاب أفاد بتعدي معلم تربية رياضية بالمدرسة محل عمله بالضرب بسبب تنفيذ قرار إداري تجاهه خاص بإخلاء طرف المدرس من المدرسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المدرس المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.