إسلام مكاوى يشارك في فيلم "العلمين" مع أمير كرارة

تعاقد الفنان الشاب إسلام مكاوى، على المشاركة في فيلم جديد يحمل عنوان "العلمين"، وهو من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني، وإنتاج شركة شوتنج برودكشن.

وعبر إسلام مكاوى في تصريحات صحفية، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في ذلك الفيلم، مُشيرًا إلى أنه يستعد للمشاركة في عمل درامي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل مع نخبة من ألمع النجوم، ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيله لاحقاً.

فيلم "العلمين" بطولة ريم البارودي، خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود ححازي، ويتناول قضايا مهمة في المجتمع، وذلك في إطار تشويقي.

أخر أعمال ريم البارودي

يذكر أن شاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

و هنأت الفنانة ريم البارودي ، الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها ونشرت صورة عبر انستجرام وعلقت ريم البارودي، قائلة: «كل سنة وإنتي الأقرب والأحن والأجدع، وكل سنة وإنتي الأم والأخت والصديقة الصدوقة، وكل سنة وإنتي حبيبتي الغالية، وكل سنة وإنتي الأستاذة الكبيرة، وكل سنة وإنتي دائماً الوفاء والإخلاص، والحب لكل إللي حواليكي عقبال مليون سنة».

وتابعت «ريم»: «معلش مش حقدر أسمع كلامك المره دي ومنزلش بوست احتفال .. عشان ده عيد ميلاد أغلي وأطيب وأحن قلوب الكون.. بحبك ليوم الدين».

ويذكر ان قالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصام ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.

صلح ريم البارودي وسمية الخشاب

وأكدت ريم البارودي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن علاقتها مع الفنانة سمية الخشاب حاليا جيدة جدا، وفي حالة مصادفتها في أي مكان ستبادر بالسلام عليها.

وكشفت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية سابقة مع برنامج التاسعة، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي عن طريق الماكيير المشترك بينهما، لتهنئتها بمسلسل موسى وبشهر رمضان والعيد.

وقالت سمية الخشاب إنها لا ترغب في استمرار الخلافات مع الآخرين وتشعر أنها حاليا "عصفورة"، لا تحمل الهموم والمشكلات.

كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا كبيرا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعد انتهاء علاقته بالثانية.