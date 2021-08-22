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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من 50 إلى 4 الآف جنيه.. عقوبات مخالفي إجراءات كورونا قبل الموجة الرابعة

عقوبات كورونا
عقوبات كورونا

حذر نواب البرلمان، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة، مطالبين إياهم بعد التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

كما طالب النواب بضرورة الحرص على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بمختلف مؤسسات الدولة والأماكن العامة مع تطبيق العقوبات على المخالفين، لتفادي زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.

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وفي هذا السياق، نستعرض عقوبات مخالفي الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي سبق وأعلنت عنها الحكومة:

 

عقوبة مخالفة اجراءات كورونا 

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

 

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.

 

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.

 

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