اقتصاد الإمارات|المنطقة الحرّة بالشارقة تقدم دعما جديدا لرواد الأعمال

طرحت المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر دعماً جديداً لروّاد الأعمال يتمثّل في توفير عدة باقات مختلفة تتيح مجموعة واسعة من خدمات وحلول دعم رواد الأعمال بالتزامن مع اليوم العالمي لريادة الأعمال الذي يحتفي به العالم في أغسطس من كلّ عام.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، إن المنطقة تسعى من خلال هذا الدعم إلى تأكيد مكانتها كرافد استراتيجي لحراك النشر والعاملين فيه وترسّخ حضورها كحاضنة للعديد من المشاريع الناشئة والمتوسطة والشركات العريقة نظراً لما تتمتّع به من بيئة تنافسية تجعل منها مركزاً للشركات في المنطقة والعالم.



وتتضمن الباقات التي تقدّمها المنطقة حتى الخامس من سبتمبر المقبل خيارات واسعة ومتكاملة حيث توفر الباقة الأولى للمستفيدين منها رخصة لمدّة عام وتجمع بين نشاطين تجاريين تحت ترخيص واحد كما يمكن أن تكون تحت مسمى مساهم واحد يمكن ترقيته فيما سيحصل الراغب على رخصة معتمدة ومصدّقة وعقد تأسيس.



وتقدم الباقة الثانية رخصة مزاولة عمل لمدة عام تجمع بين نشاطين تجاريين إضافة إلى خيار استخراج تأشيرة عمل لشخص واحد كما يمكن أن تكون تحت مسمى مساهم واحد يمكن ترقيته فيما سيحصل المتقدم لها على رخصة معتمدة ومصدّقة وعقد تأسيس

أما الباقة الثالثة فتوفر حلول أعمال لمدة عام إضافة إلى تأشيرة صالحة لمدّة 3 سنوات حيث سيتمتع المستفيد منها بإمكانية الدمج بين نشاطين تجاريين تحت ترخيص واحد وضمن مسمى مساهم يمكن ترقيته .



وقال سالم عمر سالم مدير المنطقة: نحرص على تعزيز مكانة الشارقة كبيئة صديقة وحاضنة للأعمال ورّوادها لهذا ارتأينا أن نحتفي بهذه المناسبة ونؤكد على مكانة المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر كمركز حيوي يستقطب الراغبين بالانطلاق بأعمالهم أو التوسّع فيها من خلال توفير مختلف السبل الرامية إلى الارتقاء بالأفكار الاستثمارية الإبداعية لنكون شركاء في استدامتها ونجاحها.



وأوضح أنه تم تخصيص هذه المناسبة للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال على مستوى العالم وأصحاب الابتكارات والأفكار الجديدة لمشاريع تجارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تولوا تأسيسها وتشغيلها وأصبحوا مسؤولين عن نجاحها إذ يهدف هذا اليوم إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم.

