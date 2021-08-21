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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الامارات.. دخول 5000 سفينة تجارية خشبية إلى مرافئ دبي خلال النصف الأول

صدى البلد

أعلن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أنه أشرف على تنظيم حركة دخول أكثر من 5000 سفينة خشبية إلى مرافئ دبي خلال النصف الأول من عام 2021، مساهمة بذلك في تنمية تجارة الإمارة بواسطة السفن الخشبية.

وحملت هذه السفن 260,001 طن من البضائع، وصدرت 365,632 طن من الإمارة إلى العالم، وذلك وفقا للإجراءات المحددة في مجال الأمن والسلامة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا القطاع .

يأتي ذلك في إطار المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي كمركز عالمي وإقليمي رئيسي للتجارة الدولية، وتماشيا مع الدور الكبير لحركة تبادل البضائع باستخدام السفن الخشبية ومساهمتها في تحقيق التنوع في تجارة دبي الخارجية، وقال  سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، "إن المكتب يتولى مهمة الإشراف على السفن الخشبية، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة وجودها في مياه إمارة دبي للقيام بالإجراءات والخدمات بالنيابة عن مالكي ومشغلي السفن، فضلا عن رعاية مصالح تلك السفن، والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها، وضمان حقوقهم خلال فترة وجودهم في الإمارة".

وأضاف ، " على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلا أن المكتب نجح منذ بداية العام الجاري في تنظيم حركة دخول وخروج أكثر من 5,383 سفينة خشبية عبر ميناء الحمرية ومرفأ ديرة وخور دبي، تحمل على متنها 260,001 طن من السلع والمواد الاستهلاكية القادمة بهدف التجارة وتغذية الاسواق التقليدية، إلى جانب تصديرها 365,632 طن من دبي إلى وجهات مختلفة من العالم"، مشيرا إلى زيادة إجمالي عدد التجار الذين تقدموا للحصول على معاملات وخدمات مباشرة مع مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية ليصل إلى 650 تاجرا، حيث استقبل مرفأ ديرة 288 تاجرا، وخور دبي 240 تاجرا، وميناء الحمرية 115 تاجرا وميناء راشد 7 تجار.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يسعى إلى تنظيم العمليات الخاصة بالسفن الخشبية في كل ما يتعلق بجوانب السلامة البحرية، وذلك ضمن سعي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المتواصل إلى تطوير بيئة التجارة والأعمال في الإمارة.

- تطوير حركة التجارة بالسفن الخشبية.

وتماشيا مع الجهود المتصاعدة لتطوير حركة التجارة بالسفن الخشبية عبر موانئ دبي، وسعي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي إلى تعزيز وتوطيد جوانب الأمن والسلامة البحرية للسفن، إلى جانب تطوير بيئة التجارة والأعمال في الإمارة، يحرص مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، في هذا الإطار على تيسير العديد من الخدمات لتلك للسفن الخشبية تشمل مناولة البضائع وضمان سلامتها وحمايتها من التلف أثناء عمليات التفريغ والتحميل وخلال فترة وجودها على أرصفة الميناء، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والخدمات الأخرى، عبر تطبيق التقنيات الذكية في التعاملات، مثل نظام /الحجز الإلكتروني/ الذي يتم من خلاله تحديد مواعيد دخول السفن الخشبية لإمارة دبي ومواقع الرسو، ما يقلل مدة الانتظار وتنظيم الأرصفة وزيادة طاقتها الاستيعابية، وكذلك من خلال استخدام تطبيق "ناو" المتخصص في ربط ملاك السفن الخشبية بالتجار في الدولة إلكترونيا، حيث يحدد ملاك السفن من خلال النظام نوع البضائع التي سيتم نقلها، والمساحة المتوافرة والطاقة الاستيعابية والأسعار، فيما يتيح النظام للتجار في الدولة معلومات عن السفن التي ستتوجه لدبي والمتاحة لنقل البضائع إلى الوجهات المستهدفة.

وفي هذا الإطار قال ابن سليم : " إن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية أسهم، منذ انطلاقه في يوليو 2020 حتى الآن، في تطوير أعمال ملاك السفن الخشبية من خلال اختصار الوقت والمعاملات اللازمة لتخليص بضائعهم وتوحيد الجهة التي يحتاجون إلى التعامل معها إضافة إلى تقديم الخيارات التجارية المتعددة لهم كتوفير فرص العقود طويلة الأجل لخدماتهم، إلى جانب الحفاظ على البضائع وضمان سلامتها وحمايتها من التلف أثناء عمليات التفريغ والتحميل خلال فترة تواجدها في أرصفة الميناء في مرافئ دبي".

الجمارك الجهات الحكومية جائحة كوفيد-19 اقتصاد الامارات إمارة دبي المنطقة الحرة تجارة دبي الخارجية

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