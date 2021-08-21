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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفلة 10 سنوات تحترف الفن التجريدي والرسم على الملابس باستخدام الاكليرك..فيديو

صدى البلد

 رصدت عدسة "صدى البلد " طفلة تدعي "عاليا" تبلغ من العمر 10 سنوات في الصف الثالث الإبتدائي احترفت في الفن التجريدي بالألوان المائية والأكليرك بالإضافة الي الرسم علي الملابس والبرطمانات والأوراق والحوائط .

 

لكنها بدأت تصقل الموهبة منذ أن كان عمرها 5 سنوات فقد قصت لنا والدتها أنا كانت تهتم بتلون الدوائر علي ملاءات الأسرة والحوائط والأوراق حتي أصبحت حوائط المنزل لوحات تجريدية لفنان بوهيمي يعبر بريشتة فقط .

 

واتخذت أستاذتها في الرسم قدوة لها تقلدها في رسوماتها وفنها وأفكارها بالإضافة الي اهتمامها بقنوات موقع التواصل الإجتماعي "اليوتيوب" التي تهتم بتعليم الرسم والفن التشكيلي بكافة ألوانة.

 

لديها الآن مشروعها الخاص منذ صغر سنها وهو الرسم وتلوين الملابس حتى يختلف شكلها وذلك حسب الطلب ،شجعها والديها وأخواتها وأهتموا بتعليمها داخل مركز متخصص للرسم حتي تتعلم الفن الصحيح وتستغل موهبتها.

 

تعلمت الرسم بالأكليرك بالإضافة الي الرسم المائي فقد أبدعت في الرسم الفرعوني بالألوان المائية ، وأطلق عليها متابعيها "الموناليزا" نسبتةً الي الشبة الشكلي بينهم الواضح في لوحة الموناليزا.

 

تستغرق الساعات داخل حجرتها في المنزل حتي تتعلم كافة أنواع الفن اليدوي وغيرها ،لكن بإشادة معلمتها لا تستغرق وقت في التعلم داخل حصصها المخصصة فالها عقل "مولود فنان " حسب تشبيهها .

 

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