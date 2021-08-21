فوائده مذهلة.. طريقة عمل مشبك يونانى خطوة بخطوة

طريقة عمل مشبك يوناني، اشتهر المصريون بإعداد المشبك، ولكن هل تعرفين أن هناك مشبك يوناني أيضا؟ هل تودين اكتشاف المشبك اليوناني والتمتع بفوائده.

مشبك بالسكر

مدَة التحضير أربع دقائق

مدَة الطهي عشر دقائق

تكفي لِ خمسة أشخاص أو أكثر

طريقة عمل مشبك يوناني

مشبك

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل المشبك اليوناني بمذاق جديد

مقادير عمل مشبك يوناني

1 كوب كبير دقيق أبيض

1 كوب كبير نشا ذرة

2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زيت

2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) سكر

2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ماء زهر

نقطتين من لون الطعام البرتقالي

شربات

خطوات عمل مشبك يوناني

مشبك

طريقة عمل مشبك يوناني

في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والنشا والخميرة والسكر ونقلب جيدا.



يضاف الزيت وماء الزهر ولون الطعام إلى مزيج الدقيق والنشا ويقلب المزيج جيدا وتترك حتى تتخمر.



نضع العجين في قمع الحلويات ثم نسخن الزيت على نار متوسطة.



عندما يسخن الزيت جيدا نقوم بعمل شكل المشبك في الزيت بالشكل الدائري أو أي شكل حسب الرغبة.



يرفع المشبك من على النار ثم يوضع على ورقة زبدة.



نضع الشربات على المشبك ويترك ليبرد ثم يقدم.



سر نجاح المشبك:



يجب أن يكون الزيت ساخن جدا قبل وضع عجين المشبك حتى لا يتفتت ويلتصق بالمقلاة.

فوائد المشبك اليوناني

طريقة عمل مشبك يوناني.. تستخدم الخميرة في علاج اللإلتهابات وحب الشباب والتهابات الجهاز التنفسي.



تحتوي على عنصر الكروم الذي يلعب دورا كبيرا في خفض مستوى السكر في الدم.



طريقة عمل مشبك الست غالية

طريقة عمل المشبك



تعد طريقة عمل مشبك الست غالية، من الحلويات التي يبحث عنها الكثير ولذلك نقدم لكي الطريقة بالتفصيل:

مقادير المشبك:



كوب دقيق

كوب نشا

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

كوب وربع ماء

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة عمل مشبك الست غالية:

1- قومى بمزج كل المقادير فى إناء ثم غطيها بكيس بلاستيك، وتترك حتى تخمر لمدة ساعة.

2- قومى بتجهيز الشربات ويتكون من كوبين سكر وكوب ماء وعصير ليمونة ونتركه يغلى على النار إلى أن يثقل ويصل للقوام المناسب.

3- بعد تخمر العجينة توضع فى علبة كاتشب أو مايوينز فارغة أو فى كيس الحلوانى وتصب فى الزيت الساخن، وبعد أن تحمر يخرج ويوضع فى الشربات البارد ثم يصفى من الشربات ويوضع فى طبق التقديم وبالهنا والشفا.