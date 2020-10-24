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طريقة عمل مشبك بدون عسل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:59 م
طريقة عمل مشبك بدون
طريقة عمل مشبك بدون عسل
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اسماء محمد
اقترب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومن أبرز الطقوس التي يمارسها المصريون وبعض العرب هي تناول أنواع معينة من الحلوى في هذا التوقيت ومن أبرزها المشبك.

ويمتلك المشبك مذاقاً فريداً لا مثيل له وبالرغم من ذلك لا يستطيع البعض تناوله بسبب الشربات الموجود به والمتشبع بقدر كبير من السكر الذي لا تتحمله أسنان كثيرين.

ولكي يشعر هؤلاء الأشخاص بالحرمان من تناول هذه الحلوى، نقدم لكم طريقة عمل مشبك بدون عسل، فقط بالسكر البودرة والكريز بخطوات الشيف وسام مسعود مقدم برنامج 101 على قناة سى بي سي سفرة.


مقادير مشبك بدون شربات:
2  كوب دقيق
 1 و نصف كوب لبن 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة فانيليا 
4 ملعقة كبيرة سكر 
سكر بودرة
 كريز 
زيت
رشة ملح 

طريقة عمل مشبك بدون شربات :
*  في بولة واسعة ضعي الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا والسكر وقلبيهم جيدا، ثم ضعي عليهم اللبن والفانيليا وقمي بالتقليب مرة اخرى حتى يمتزجوا تماما ويصبح القوام ناعم.

* ضعى طاسة بها زيت طهي غزير على النار وقومي بوضع العجين فى زجاجة وعندما يسخن الزيت ابدأي في وضع العجين في الزيت في شكل خطوط عشوائية.

* انتظري حتى يحتول لون المشبك  للون الذهبى ثم اخرجيه من الطاسة وقدميه مع السكر البودرة والكريز المقطع بالنصف أو اضافة اى نوع صوص حسب الذوق وبالهنا والشفا.

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