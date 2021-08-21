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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحيفة إسبانية: محمد صلاح موهبة لا مثيل لها

صدى البلد

 رأت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن موهبة نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح، لا مثيل لها تقريبا، كما أنه عاد هذا الموسم بحماس أكثر من أي وقت مضى.


وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن الدولي المصري يعتبر الأهم في ليفربول منذ انتقاله في 2017، بعدما سجل 126 هدفا في 204 مباريات مع الريدز، متسائلة "لماذا لا يحاول أحد التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول؟".


وتابعت أن العديد من المهاجمين الكبار في الدوريات الأوروبية مثل كريستيانو رونالدو، إيرلينج هالاند، وليونيل ميسي، ولوكاكو وغيرهم ارتبطوا بالرحيل من فرقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، باستثناء محمد صلاح.


وأشارت الصحيفة إلى تبقي عامين في عقد صلاح حيث ينتهي في 2023، إلا أن فريق ليفربول لايزال مترددًا للغاية بشأن بيع الدولي المصري صلاح، خاصة وأن الموارد المالية محدودة للعديد من الأندية في جميع أنحاء العالم.


وكان محمد صلاح قد أكد مايو الماضي أن ليفربول لم يتحدث معه عن تجديد العقد، ولا يعرف مستقبله إلا أن المدير الفني يورجن كلوب أكد أمس من جانبه، أن ليفربول يعمل على تجديد عقد النجم المصري.

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