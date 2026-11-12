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الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يفتح باب ترشح استضافة أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن فتح باب الترشح لاستضافة النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

  
وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«كاف يفتح باب الترشح أمام الاتحادات المحلية لاستضافة 3 نسخ مقبلة من كأس أمم إفريقيا أعوام 2028 و2031 و2033».

حيث فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الباب أمام الاتحادات المحلية الأعضاء للتقدم بملفات الترشح لاستضافة النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها أعوام 2028 و2031 و2033.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الإفريقي بشأن نظام إقامة البطولة، بعدما قررت اللجنة التنفيذية لـ«كاف» العودة إلى تنظيم كأس الأمم الإفريقية كل عامين، بدلًا من النظام الذي كان يستهدف إقامة البطولة كل أربعة أعوام.

كما أوضح كاف أن النسخ الثلاث المقبلة ستأتي عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا بشكل مشترك، في أول تنظيم ثلاثي للبطولة بهذه الصورة.

وتسعى الاتحادات الإفريقية الراغبة في استضافة البطولة إلى تجهيز ملفاتها وفقًا للمعايير والاشتراطات التي يحددها الاتحاد الإفريقي، بما يتضمن الجوانب التنظيمية والبنية التحتية والملاعب والمنشآت الرياضية.

وكان كاف قد أعلن أن بطولة أمم إفريقيا 2025، التي استضافها المغرب، حققت انتشارًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا، بعدما سجلت أكثر من 3.2 مليار مشاهدة تلفزيونية، إلى جانب 6 مليارات مشاهدة رقمية.

وتحظى النسخ المقبلة باهتمام واسع من الاتحادات الإفريقية، في ظل القيمة الرياضية والتسويقية الكبيرة للبطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات

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