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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-8-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 22-8-2021، منذ الشهر الماضي، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر.


وقال  البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه إلى 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

 

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت، مصر، العربي”.

 

و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول ،العقاري المصري العربي،  الأهلي اليوناني، الأهلي المتحد، ِABC، الإسكندرية".

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و التعمير والإسكان.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الاهليQNB،الكويت الوطنيNBK، بلوم، HSBC، كريدي اجريكول، قناة السويس، المشرق، البركة الاسلامي، سايب، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، عودة، ، ابوظبي التجاري، العربي الافريقي الدولي".


أعلي سعر لـ الدولار


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في الأهلي الكويتي

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع لدي بنك فيصل الإسلامي.
 

سعر الدولار مال واعمال الدولار أمام الجنيه البنك الاهلي البنك المركزي

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