بعد انتحال صفة بنوك|خبير يكشف كيفية تفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني

كشف الدكتور محمد حجازي إستشاري تشريعات التحول الرقمي والإبتكار والملكية الفكرية، كيفية تفادي عمليات الإحتيال الإلكتروني.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" مستوى الوعي لدى الأشخاص القليل يوقعها في بعض المشاكل، خاصة مع عرض مغريات تجذبه.

وتابع :" عمليات الاحتيال الإلكتروني لا يمكن أن تتوقف، فدائما ما يتعامل المحتالون بأساليب وطرق مختلفة لمحاولة جذب الأشخاص ورغبة البعض في الحصول على بعض المكاسب المغرية.

وحذر المواطنين من إعطاء أي بيانات لأي شخص يحدثك على الهاتف، لافتا إلي أن البنوك لا تتصل بشخص من أرقام عادية للحصول على البيانات أو تحديثها، فالشخص يذهب للبنك أو يدخل على موقع البنك لتحديث البيانات.

وأشار إلى أن موظفي البنك بذاتهم لا يتحصلون إلا على أنواع معينة من البيانات، وهذا يتم من خلال مركز اتصال البنك وليس من رقم عادي، رغم أن البنوك لا تتصل بالعميل لتحديث البيانات.

وأكد أن الشخص إن وقع في فخ إعطاء البيانات وخاصة آخر 3 أرقام من البطاقة، قد يعرض الشخص لخسارة أمواله وسحبها من حسابه في البنك.