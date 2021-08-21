بدلة أنيقة.. هند صبري تخطف الأنظار بأحدث إطلالة.. شاهد

خضعت الفنانة هند صبري لجلسة تصوير جديدة، أطلت فيها بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة وهي ترتدي بدلة نسائية باللون الأبيض مزينة بشراشيب ذهبية، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا مناسبا لإطلالتها.



على جانب آخر، انتهت هند صبري من تصوير مسلسل "البحث عن علا" ترصد من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة من خلال شخصية "علا عبد الصبور" الصيدلانية التي تحاول مواكبة تطورات العصر.





وأوضحت هند صبري أن مسلسل "البحث عن علا" ليس الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتجوز". "البحث عن علا" من بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هاني عادل، ندى موسى ونخبة من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، يسرا، شيرين رضا.





يذكر أن هند صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهشام سليم ونخبة من النجوم. مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب.





