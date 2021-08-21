الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

هبط فريقا الإنتاج الحربي وأسوان رسميا إلى القسم الدرجة الثانية بعد تعادل مع الاتحاد السكندري وخسارة أسوان من بيراميدز بهدفين دون رد.

ولا يزال الآمل متواجدا بشكل كبير مع البنك الأهلي علي الرغم من تعادله مع غزل المحلة وينتظر فوزا وحيدا من المباراتين المتبقيتين فى الدوري المصري.

وينتظر وادي دجلة هدية من البنك الأهلي بأن يسقط فى المباراتين ويحقق نتيجة إيجابية ليستمر فى الدوري المصري.

ويقدم صدى البلد ترتيب آخر 5 فرق فى الدوري المصري:

14 - الإسماعيلي 34 نقطة .

15 - البنك الأهلي 33 نقطة .

16 - وادي دجلة 28 نقظة .

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة .

18 - نادي أسوان 27 نقطة .