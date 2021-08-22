نائب بالشيوخ: مصر تمتلك ثروات معدنية ضخمة واستغلالها يعظم الاقتصاد الوطني

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن القطاع الزراعي في مصر تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه تم تطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، وذلك بالتوسع المستمر في الأراضي واستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية.

وأشاد عكاشة في تصريحاته لـ" صدى البلد" بمتابعة الدولة للتوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات، منوها بأن الدولة المصرية في طريقها لتحقيق التنمية في كل المجالات.

واكد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تمتلك ثروات معدنية كبرى وبالتلي نحن في حاجة لتحسين سبل استخدامها، والاستفادة من الخامات الطبيعية في مصر، من أجل تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات".