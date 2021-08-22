فورد تدفع بنسختها إكسبلورر 2022 القوية .. تفاصيل

تسعى شركة فورد عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية، إلى تعزيز قوتها داخل الاسواق العالمية، عبر نسختها المميزة إكسبلورر 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم السيارة بالعديد من المفاهيم القوية، إلى جانب الاطلال الخارجية العملاقة، و التجهيزات الداخلية المقدمة على طريقة الصانع الأمريكي المخضرم.

قدرات فورد إكسبلورر 2022 القوية

من المتوقع أن تعتمد النسخة فورد إكسبلورر 2022 على محرك سداسي الاسطوانات ايكوبوست طراز V6، بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 415 رطل، بينما ترسل العجلات حركة الانتقال عبر منظومة الدفع الخلفي أو الرباعي، و ذلك بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 10 سرعات.

ويتوفر من هذه النسخة عدة طرازات مثل Explorer ST-Line و XLT و Limited، ، تتضمن ترقيات Explorer الأخرى مجموعة نقل قياسية بقوة 400 حصان لاكسبلورر كينج رانش، بينما تأتي السيارة باطلالة خارجية قوية، تعتمد على مصابيح حادة و تبدو أكثر شراسة تعمل بتقنية LED، مع شرائط ضباب تعمل بنفس التقنية، بالاضافة إلى اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات مع عتبات جانبية متصلة، و تضم داخليًا شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10.1 بوصة، مع نظان صوتي وترفيهي مكون من 14 مكبر صوت.

وترتكز السيارة فورد إكسبلورر 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مدعوم بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق باللون الفضي و الأسود، مع فتحة سقف كهربائية و أقطاب ثنائية مزدوجة، و سبويلر خلفي مثبت اعلى الزجاج الخلفي، و انابيب عادم ثنائية، و عواكس اضاءة، إلى جانب حزمة من مستشعرات الحركة سواء كانت بالناحية الامامية أو الخلفية، و التي تساعد قائد المركبة على الكثير من التحديات.