عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة الشامي: دوري في فيلم ماكو مؤثر في تغيير الأحداث

سارة الشامي
سارة الشامي

أعلنت الشركة المنتجة على الصفحة الرسمية لفيلم «ماكو» على موقع “فيسبوك”، موعد طرحه في السينمات وذلك يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.


وكشفت الفنانة سارة الشامي عن تفاصيل شخصيتها فى فيلم "ماكو" المنتظر عرضه، وقالت  إنها تقوم بدور فتاة تدعى "آسيا"، ولها دور مؤثر في تغير الأحداث، موضحة أنها ستساعدهم حينما يتعرضون للعديد من المشاكل فى الماء، وتمنت أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، مؤكدة أنهم بذلوا مجهودا كبيرا فى العمل.

طرح أفيش فيلم "ماكو" استعدادا لعرضه يوم 1 سبتمبر

أبطال ماكو لـ صدى البلد: هذه صعوبات التصوير تحت الماء واستخدمنا معدات غطس أعدت خصيصا للفيلم

وأكدت أنها تحمست جدا للفيلم عند قراءة السيناريو، ومعرفة أبطال العمل، ونوهت أنهم استخدموا معدات غطس، أعدت خصيصا لتتناسب مع أجواء التصوير تحت الماء.

تأجل عرض فيلم “ماكو” حوالي عامين، وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعا إلى البر.

يشارك في بطولة فيلم “ماكو” كل من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

سارة الشامي محمد مهران عمرو وهبة الفنانة سارة الشامى ماكو نيقولا معوض

موضوعات متعلقة

وائل الفشني يتألق.. وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات

الاثنين ..انطلاق عروض الليلة الكبيرة والسيرك القومي على مسرح الهناجر

طرح أفيش فيلم "ماكو" استعدادا لعرضه يوم 1 سبتمبر

رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ضيف برنامج "حديث المسرح" علي إذاعة تونس

جو رعد يستعد لطرح "ليه ما عزمتونى"

اليوم.. وائل الفشني ولينا شماميان يشعلان مهرجان قلعة صلاح الدين

الاثنين 23 أغسطس.. حازم شاهين وكارمن سليمان في قلعة صلاح الدين

الليلة الممثلة اللبنانية سنتيا خليفة ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة

ترشيحاتنا

انفجر أمام الأهلي.. أرقام عمر كمال لاعب الزمالك الجديد

ترامب مهاجما بايدن: تسببت في أعظم إذلال لأمريكا

واتسآب يعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد بدون الاعتماد على آيفون

حكم الدعاء على الميت بالشر .. اعرف رأي العلماء

فورد تدفع بنسختها إكسبلورر 2022 القوية .. تفاصيل

يغيب عن مواجهة الزمالك.. كشري يفجر مفاجأة بشأن طرده أمام الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ