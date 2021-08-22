سارة الشامي: دوري في فيلم ماكو مؤثر في تغيير الأحداث

أعلنت الشركة المنتجة على الصفحة الرسمية لفيلم «ماكو» على موقع “فيسبوك”، موعد طرحه في السينمات وذلك يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.



وكشفت الفنانة سارة الشامي عن تفاصيل شخصيتها فى فيلم "ماكو" المنتظر عرضه، وقالت إنها تقوم بدور فتاة تدعى "آسيا"، ولها دور مؤثر في تغير الأحداث، موضحة أنها ستساعدهم حينما يتعرضون للعديد من المشاكل فى الماء، وتمنت أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، مؤكدة أنهم بذلوا مجهودا كبيرا فى العمل.

وأكدت أنها تحمست جدا للفيلم عند قراءة السيناريو، ومعرفة أبطال العمل، ونوهت أنهم استخدموا معدات غطس، أعدت خصيصا لتتناسب مع أجواء التصوير تحت الماء.

تأجل عرض فيلم “ماكو” حوالي عامين، وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعا إلى البر.

يشارك في بطولة فيلم “ماكو” كل من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.