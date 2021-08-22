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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غارات قوات الاحتلال.. هاشتاج غزة تحت القصف يتصدر الأكثر تداولا على تويتر

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #غزة_تحت_القصف بعد غارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات: 

‏نتمنَّى أن تمر الليلة بهدوء وأن لا نفجع فيها بأحد يا رب من أهل هذهِ المدينة التي لم يجف تراب شهدائها بعد، ولم تلتئم جراحها الأخيرة#غزة_تحت_القصف”.

"‏اللهم انصر اخواننا في غزة وثبتهم واربط على قلوبهم واجمع شملهم واحفظهم من كيد ومكر الصهاينة ومن كل مكروه وسوء، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا سميع يا عليم.#غزة_تحت_القصف ".

 أفادت قناة "الحرة" بتوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي انطلقت مساء السبت.

وقالت القناة إن وساطات عاجلة من قبل مصر والأمم المتحدة تدخلت لوقف التصعيد.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على قطاع غزة ردا على المناوشات التي وقعت بين متظاهرين فلسطينيين وجنود الاحتلال على حدود القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن انفجارات وقعت في أنحاء متفرقة من القطاع نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي

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