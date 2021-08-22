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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوباء بدأ في الانتشار.. دولة خالية من فيروس كورونا تسجل أولي الإصابات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت جزر بالاو في المحيط الهادئ، اليوم الأحد، أنها سجلت أمس السبت أول إصابتين بـ فيروس كورونا وخسرت مكانتها النادرة كدولة خالية من الوباء.
 

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، فرض على مسافرين أتيا من جزيرة جوام فحوصات وأثبتت إصابتهما بـ فيروس كورونا، ووضعا الحجر الصحي مع المخالطين لهما.

وقالت وزارة الصحة في بالاو في بيان لها بعد أن تخلت عن فرض إغلاق عام: "نطلب من الجميع التزام الهدوء".

وبينما تم تطعيم أكثر من ثمانين بالمئة من السكان البالغ عددهم 18 ألف نسمة بشكل كامل، أكد الرئيس سورانجيل ويبس أن الجزيرة ما زالت "آمنة".

وأضاف: "من الممكن أن يصاب الشخص الذي حصل على لقاح كامل لكن الأمر سيكون مثل الإنفلونزا أو لن تظهر عليه أي أعراض".

وحتى السبت كانت بالاو واحدة من 14 دولة في العالم لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حسب منظمة الصحة العالمية.

ولم تحدد وزارة الصحة عدد المخالطين الذين تم عزلهم، لكن متحدثا رسميا قال لوكالة "فرانس برس" إنه "لم يكن هناك عدوى داخل المجتمع".

وكان المسافران المصابان قد خضعا لفحوص أثبتت عدم إصابتهما بالفيروس قبل 72 ساعة من مغادرتهما، لكن نتيجة الاختبارات جاءت معاكسة بعد خمسة أيام من وصولهما.

فيروس كورونا كورونا إصابات المحيط الهادئ جزر بالاو جزيرة جوام

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