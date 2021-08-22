انفوجراف| الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة عام 2021-2022

يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة الخطة التدريبية للعام 2021-2022، للمركز اليوم الأحد، لتدريب العاملين بالمحليات على أحدث أساليب وطرق الإدارة الحديثة..

- تتضمن 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدرب من جميع المحافظات.

-تنفذ في 157 أسبوعا تدريبىا فى 11 شهراً.

-الخطة التدريبية الجديدة ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها .

- الخطة التدريبية الجديدة محدثة عن خطة العامة الماضى بنسبة تخطت 60%.

- اشتملت خطة هذا العام على 32 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة وإضافة موضوعات جديدة.

-الخطة تضمنت تدريب 140 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة إسبوعين للاستفادة بهم كمدربين للدورات.

- تم وضع خطة اختبارات تحديد المستوى على مدار 10 دورات تدريبية بواقع 18 اختبارا ،على مدار 3 أسابيع بالمركز وتستهدف 1350 مرشحا من المحافظات.

-إعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة حتى مستوى القرية .

-أتاحت الخطة على البوابة الإلكترونية للمحافظة والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لاستهداف جميع الدرجات الوظيفية والإدارية بالمحافظات.

-التجهيز لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الحالية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة.

-تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال لتنفيذ دورات تدريبية عن بعد.

-مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا خلال تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للحفاظ على المتدربين والمدربين.

تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية.

- تشمل الترشيحات فى البرامج التدريبية العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية.

-جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لجميع المحافظات.

-تضمنت الخطة عددا من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين واللغة الإنجليزية وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الآلي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان.

-تستهدف الخطة ادارات مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة.

- تكريم أوائل الدورات التي سيتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم.

- قياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.