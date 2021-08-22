شاهد.. أفغانية تنجب طفلها على متن طائرة الإجلاء الأمريكية بمطار كابول

أنجبت امرأة أفغانية طفلا على متن الطائرة الأمريكية “سي-17” العملاقة، بعد إقلاعها من مطار كابول لإجلاء الرعايا الأمريكيين والمتعاونين الأفغان من البلاد بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وحدثت الواقعة أمس السبت خلال رحلة الإجلاء الثانية المتجهة إلى ألمانيا ونشرت القيادة الجوية الأمريكية على موقعها قصة ولادة الطفل الفريد، وذكرت أن أما أفغانية أنجبت مولودها، بعد هبوط طائرة الإجلاء العسكرية مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا.

وقالت قيادة سلاح الجو الأمريكية إن المرأة دخلت المخاض على متن طائرة نقل من طراز C-17 خلال المرحلة الثانية من رحلتها، لإجلاء الأفغان الفارين من سيطرة طالبان.

وأوضحت أن الرحلة كانت من قاعدة انطلاق في الشرق الأوسط إلى القاعدة الجوية الأمريكية الكبيرة في ألمانيا.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الأم بدأت تعاني من مضاعفات، عندما كانت الطائرة على ارتفاع عالٍ، وعادة ما يزيد الارتفاع عن 28 ألف قدم (8534 مترا)، بسبب انخفاض ضغط الهواء في الطائرة.

وأضافت "قرر قائد الطائرة النزول عن الارتفاع لزيادة الضغط الجوي في الطائرة، الأمر الذي ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذها".

وبمجرد وصول الطائرة إلى الأرض في قاعدة رامشتاين، ساعد أفراد من المجموعة الطبية رقم 86 التابعة للقوات الجوية في ولادة الطفل بحجرة الشحن التابعة لـ C-17.

ونقلت الأم والطفل إلى مرفق طبي قريب حيث كانا في حالة جيدة.

وقبل يومين قال سلاح الجو إن إحدى رحلاته على متن طائرة C-17 سجلت رقمًا قياسيًا لعدد الأشخاص الذين تم نقلهم من أفغانستان، حيث أقلت 823 شخصًا، متجاوزة حمولتها المعهودة، بينهم 183 طفلاً، لم تشملهم الرحلة الأولى.