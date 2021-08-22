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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع إجراءات تلقى لقاح كورونا في العدوة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مركز تلقى لقاح كورونا بمركز شباب عطف حيدر في العدوة، لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين للقاح ومتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة، حيث تابع المحافظ خلال جولته خط سير المواطنين متلقى اللقاح بدءا من الاستعلام ومرورا بالتسجيل والفحص الصحي وحتى تلقى اللقاح .

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وأكد المحافظ، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع الالتزام الكامل بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات عليهم.

 

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء ولما لمسه من حسن معاملة المترددين.

 

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح مجاني لكافة المواطنين، وناشد "القاضي" المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

 

هذا ويذكر إنه تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، إلي 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.

egcovac.mohp.gov.eg

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