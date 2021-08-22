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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

النهايات أخلاق.. أحمد سعد يتصدر "تويتر" عقب زواجه ومنشور سمية الخشاب الغامض

صدى البلد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج #أحمد_سعد، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وتصدر اسم الفنان أحمد سعد، قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وذلك عقب عقد قرانه علي مصممة الأزياء علياء بسيونى مساء أمس السبت داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

 

وكانت شاركت النجمة سمية الخشاب متابعيها صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه ولم تعلق سمية الخشاب علي الصورة.

 

وأثارت الصورة الغامضة التساؤلات من قبل رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

 

  • النهايات اخلاق يا جماعة ميصحش كده #احمد_سعد Vs #سميه_الخشاب.
  • هو بعيدا عن كل ده الواحد مش مصدق بجد أن الناس بقت بترد بالبجاحة وقلة الأدب دي عشان التريند.
  • النهايات اخلاق مينفعش كدة

 

أول تعليق لـ أحمد سعد بعد عقد قرانه

 

وكان قد أعرب الفنان احمد سعد عن سعادته بعقد قرانه على  مصممة الأزياء علياء بسيونى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ET بالعربى . 

 

وقال أحمد سعد من خلال مداخلته :"بشكر كل الناس اللى باركتلى وفرحتلى  ، إحساس جميل بحسه لأول مرة، شكرا لكل الناس اللى هنتنى ويارب يباركلى فى جوازتى ويرزقنى بالذرية الصالحة".

 

ونشر الفنان أحمد سعد، صورا جديدة من عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”.

 

علق أحمد سعد، على الصور قائلاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تم كتب الكتاب والحمد لله  .. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

 

يذكر أن سبق أن قال "سعد" في تصريحات تليفزيونية إن خطيبته علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل، كما أنها لعبت دورا كبيرا بتنظيم حياته.

 

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب.

 

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

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