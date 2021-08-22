إسلام عنان : 40% من مصابي متحور دلتا يصابون بـ التهابات في غشاء القلب

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن بعض المتلازمات التي تصيب مريض متحور " دلتا " بعد التعافي، موضحا أنها تعدت القدرة على عدم الشم والتذوق لفترة، وأصبحت تؤثر على الشخص من خلال الإحساس الدائم بالضعف والخمول، لمدة تصل لـ 8 شهور بعد التعافي.

وأضافت الدكتور إسلام عنان ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، والفضائية المصرية، أن متحور " دلتا " يؤثر بشكل أساسي على غشاء القلب، متابعا: "40 % من المصابين بدلتا بيجلهم التهاب في غشاء القلب والذاكرة والقدرة العصبية ".



وتابع "عنان " أن الأبحاث لم تثبت بعد السبب الرئيسي لتلك المضاعفات، وهل هي بسبب الفيروس ذاته، أم أن الفيروس يسبب مشكلات بالجسم تجعله عرضة لاستقبال فيروسات أخرى.



وأردف: أتمنى أن الزيادة تكون في الإصابات وليس في الوفيات، خاصة في النصف الثاني من شهر سبتمبر، وهناك أمل بأن تكون أعداد المصابين قليلة بعد انتشار اللقاحات.

وفي سياق آخر، أوضح أن هناك 12 ألف طفل أمريكي يحجزون في المستشفيات في أمريكا ، بسبب ذلك المتحور، معقبا: "بيهاجم فئات غير المتعودين عليها".