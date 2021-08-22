الخشت: تطوير العقل هو أساس تحقيق النهضة للمجتمع المصري

تنطلق اليوم بجامعة القاهرة فعاليات الندوة الثقافية المنعقدة بمعسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة النسخة الرابعة، ضمن سلسلة ندوات "تطوير العقل المصري" بالتعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، وتبدأ الفعاليات بندوة بعنوان "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري"، يتحدث فيها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اللقاء المفتوح بالترحاب بفضيلة مفتى الجمهورية الامام شوقى علام و طلاب المعسكر متمنيا لهم النجاح و التفوق و السعى وراء تحقيق تنمية الوطن.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تغيير العقل المصري هو أساس النهضة الجديدة، مضيفاً أن النهضة الحقيقية هي نهضة العقل المصري وتطويره نحو التفكير العلمي والأخذ بأخلاق التقدم، ومشددا على أن مسألة تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية في بناء المجتمع، وأن مصر لن تتقدم تنمويًا إلا بتغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات، قائلا: "نحن نريد من تطوير العقل المصري أن تتحول مصر من عبقرية المكان إلي عبقرية الإنسان".

وأوضح الخشت، أن مصر لن تتقدم إلا بتغيير طريقة التفكير وبتغيير نظرتنا إلى أنفسنا وإلى العالم الخارجي وبلدنا، قائلا: "إن تغيير طريقة التفكير تُعد أساسا لتجديد الخطاب الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي، كما أنها عنصر أساسي لتنمية المجتمع وتقدم الدولة في الزراعة والصناعة والاقتصاد وإتاحة فرص العمل للشباب".

وجدير بالذكر استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على هامش لقائه مع طلاب الجامعة عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب.