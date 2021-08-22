نشرة أخبار العالم.. إسرائيل: إيران تقترب من تصنيع قنبلة نووية.. السعودية توافق على منح لقاح "موديرنا" لفئة جديدة.. وأفغانية تنجب طفلها على متن طائرة إجلاء

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

رئيس وزراء إسرائيل يحذر: إيران اقتربت من تصنيع قنبلة نووية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، من أن إيران تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم، وقصّرت بشكل ملموس الفترة الزمنية المطلوبة للحصول على قنبلة نووية.

وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: “سأغادر البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع متوجها إلى واشنطن للالتقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن صباح يوم الخميس.. توقيت الزيارة مهم جدا لأننا موجودون في نقطة مصيرية بشأن إيران”.

وأضاف بينيت أن “إيران تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم، وقصّرت بشكل ملموس الفترة الزمنية المطلوبة لتجميع المواد المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية واحدة”.

وتابع: “ورثنا حالة ليست ببسيطة، حيث إيران تتصرف ببلطجية وبعدوانية في كل أنحاء المنطقة”.

وأوضح بينيت "سأقول للرئيس بايدن إن الآن هو الوقت المناسب لصد الإيرانيين ولوقف هذه التصرفات ويجب عدم اعطائهم أي فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال إعادة الدخول في اتفاقية نووية قد انتهت صلاحيتها فهي لم تعد ذات صلة بالواقع, أيضا بالنسبة لمن اعتقد سابقا بأنها كذلك.

ولكننا لا نكتفي بهذا وسنعرض خطة ممنهجة أعددناها خلال الأشهر الأخيرة لكبح جماح الإيرانيين, على الصعيد النووي وعلى صعيد العدوان الإقليمي أيضا".

طالبان تمهل المعارضة 4 ساعات لتسليم المناطق المسيطرة عليها

استعدت حركة طالبان، اليوم الأحد، لاقتحام ولاية بنجشير التي يتحصن فيها أحمد مسعود نجل زعيم الحرب الأفغاني السابق، أحمد شاه مسعود، وآمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني.

وتداول نشطاء أفغانيو،ن، مقطع فيديو يرصد تحرك قافلة مسلحة من طالبان إلى بنجشير، حيث قدمت الحركة مهلة لـ أحمد مسعود لمدة 4 ساعات، لتسليم الولاية.

فيما أكد وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي، أن حلم طالبان بالسيطرة على بنجشير لن يتحقق، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المقاومة ضد الحركة المسلحة فرض على المواطنين وأمر لا بد منه.

يذكر أن تقارير إعلامية قالت أمس، السبت، إن قوات أحمد شاه مسعود المعارضة لحركة طالبان سيطرت على منطقة أخرى على الأقل في مقاطعة بغلان بالقرب من وادي بنجشير، فيما أقرت طالبان بخسائر في الاشتباكات.

وذكرت شبكة “سي. إن. إن”، أن تلك التقارير تشير إلى أن المقاتلين الموالين لتحالف الشمال بقيادة أحمد مسعود استولوا على منطقة أندراب وهي منطقة يغلب عليها الطابع الطاجيكي وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال العاصمة كابول.

وظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، تظهر علم التحالف الشمالي يرفع في بلدة، ومقاتلوه يسيطرون على الشوارع.

السعودية توافق على منح لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا لفئة جديدة

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن الموافقة على استخدام لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للفئة العمرية من 12 ـ 17 عامًا، وذلك من أجل مكافحة الوباء والحد من انتشاره.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية علي موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح موديرنا لتشمل الفئات العمرية من 12-17 عامًا في المملكة، بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قِبل الهيئة.

وجاء قرار هيئة الغذاء والدواء بالموافقة على حصول الفئات العمرية من 12-17 عامًا في المملكة على لقاح موديرنا، استنادا إلى البيانات التي قدمتها الشركة حول استيفائه للشروط.

يذكر أن لقاح موديرنا تم تسجيله في السعودية بتاريخ 9 يوليو الجاري، للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما أو أكبر.

شاهد.. أفغانية تنجب طفلها على متن طائرة الإجلاء الأمريكية بمطار كابول

أنجبت امرأة أفغانية طفلا على متن الطائرة الأمريكية “سي-17” العملاقة، بعد إقلاعها من مطار كابول لإجلاء الرعايا الأمريكيين والمتعاونين الأفغان من البلاد بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وحدثت الواقعة أمس السبت خلال رحلة الإجلاء الثانية المتجهة إلى ألمانيا ونشرت القيادة الجوية الأمريكية على موقعها قصة ولادة الطفل الفريد، وذكرت أن أما أفغانية أنجبت مولودها، بعد هبوط طائرة الإجلاء العسكرية مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا.

وقالت قيادة سلاح الجو الأمريكية إن المرأة دخلت المخاض على متن طائرة نقل من طراز C-17 خلال المرحلة الثانية من رحلتها، لإجلاء الأفغان الفارين من سيطرة طالبان.

وأوضحت أن الرحلة كانت من قاعدة انطلاق في الشرق الأوسط إلى القاعدة الجوية الأمريكية الكبيرة في ألمانيا.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الأم بدأت تعاني من مضاعفات، عندما كانت الطائرة على ارتفاع عالٍ، وعادة ما يزيد الارتفاع عن 28 ألف قدم (8534 مترا)، بسبب انخفاض ضغط الهواء في الطائرة.

وأضافت "قرر قائد الطائرة النزول عن الارتفاع لزيادة الضغط الجوي في الطائرة، الأمر الذي ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذها".

وبمجرد وصول الطائرة إلى الأرض في قاعدة رامشتاين، ساعد أفراد من المجموعة الطبية رقم 86 التابعة للقوات الجوية في ولادة الطفل بحجرة الشحن التابعة لـ C-17.

ونقلت الأم والطفل إلى مرفق طبي قريب حيث كانا في حالة جيدة.

وقبل يومين قال سلاح الجو إن إحدى رحلاته على متن طائرة C-17 سجلت رقمًا قياسيًا لعدد الأشخاص الذين تم نقلهم من أفغانستان، حيث أقلت 823 شخصًا، متجاوزة حمولتها المعهودة، بينهم 183 طفلاً، لم تشملهم الرحلة الأولى.

بسبب داعش.. وسائل إعلام أفغانية: إغلاق مطار كابول لمدة يومين.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بإغلاق مطار كابول لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه، وذلك بسبب وجود تهديد محتمل من داعش.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قالت حركة طالبان إنها ستسهل عملية الخروج من المطار في الساعات القادمة.

ويقتحم الراغبون في مغادرة أفغانستان المطار على خلفية الأنباء المتوفرة لدى العسكريين الأمريكيين حول وجود تهديد للمطار من جانب داعش.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، عن مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع بمحيط مطار كابول.

وحسب وكلة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن 7 مدنيين أفغان قتلوا خلال عمليات تدافع قرب مطار كابول الدولي وسط فوضى الفرار من سيطرة طالبان على البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان صادر، اليوم الأحد، أن "الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمن وأمان قدر الإمكان".

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم، من كوارث كبيرة تواجه أفغانستان، تشمل المجاعات والتشرد والانهيار الاقتصادي ما لم يتم الاتفاق على مساعدات إنسانية عاجلة، وذلك في أعقاب الانسحاب الأمريكي، وسيطرة حركة طالبان علي العاصمة كابول وإحكام قبضتها علي البلاد وهروب الرئيس أشرف غني.