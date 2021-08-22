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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان .. عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء بعد الاحتيال باسم بنك مصر .. وحماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة

صدى البلد

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني، يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة  بهذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها  خلال الساعات القليلة الماضية.

 

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء
 

علاء عابد: إشادة البنك الدولي بسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل شهادة دولية

 

نائب الجيزة: تجربة تشغيل محطة معالجة الصرف بالبدرشين خطوة لتعميمها بمصر
 

سميرة الجزار: الطرق والمواصلات المصرية أصبحت تنافس الدول السياحية المتقدمة
 

زراعة النواب: التوسع في استصلاح الأراضي يقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

 

بحضور لفيف من رجال الدولة والوزراء..حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة|شاهد


 

مصر الثانوية العامة البرلمان بنك مصر أوائل الثانوية أخبار البرلمان قطاع النقل

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