نشرة أخبار البرلمان .. عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء بعد الاحتيال باسم بنك مصر .. وحماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة

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ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء



علاء عابد: إشادة البنك الدولي بسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل شهادة دولية

نائب الجيزة: تجربة تشغيل محطة معالجة الصرف بالبدرشين خطوة لتعميمها بمصر



سميرة الجزار: الطرق والمواصلات المصرية أصبحت تنافس الدول السياحية المتقدمة



زراعة النواب: التوسع في استصلاح الأراضي يقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

بحضور لفيف من رجال الدولة والوزراء..حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة|شاهد





