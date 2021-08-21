عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: إشادة البنك الدولي بسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل شهادة دولية

صدى البلد

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ،  إشادة مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ابراهيم دجاني  خلال إجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية،  وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين بمثابة شهادة دوليه ودليل  قاطع على النجاح الذى حققته مصر فى هذه المشروعات الكبرى ،  وستعمل على جذب المستثمرين.  


واثني رئيس لجنة النقل والمواصلات،  بالموضوعات التي  ناقشتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارته لمصر خاصة فيما يتعلق بآفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.


وأبدي رئيس لجنه النقل والمواصلات،   اتفاقه التام  مع تصريحات المسئول الدولى بأن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين .

 

وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات،  إن القطاع الخاص المصرى يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصة علي مشاركة القطاع الخاص  مع الدولة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية ، وحرصة علي تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في قطاع النقل.

 

يذكر  أن مجموعة البنك الدولي أقرت خلال مارس الماضي، مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 440 مليون دولار، والذي يهدف الي تطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية في مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.

وخلال يوليو 2020، نظمت وزارة التعاون الدولي، منصة تعاون تنسيقي مشترك، خلال يوليو 2020، بمشاركة وزارة النقل، وعدد كبير من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم عرض استراتيجية القطاع وفرص التعاون المستقبلية والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة، حيث تعمل وزارة النقل على تنفيذ العديد من المشروعات من بينها التوسع في تدشين الموانئ الجافة وتحديث منظومة القطارات وخطوط مترو الأنفاق.

مصر مجلس النواب القطاع الخاص سكك حديد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية القطارات

ترشيحاتنا

تسبب في وفاة ابنته.. أب يشعل النار فى زوجته وأبنائه ببنى سويف

قرار عاجل من طالبان بشأن الراغبين في مغادرة أفغانستان

إنجاز جديد للجمباز.. مصر تستضيف كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

تصل لـ 7 سنوات .. الحبس عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

كنت في الساحل.. محمد السعدني يرد على شائعة وفاته.. شاهد

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل عمليات الإجلاء من مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة في التحول الرقمي

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة

موسيماني وعبدالحفيظ ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ