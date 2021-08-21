علاء عابد: إشادة البنك الدولي بسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل شهادة دولية

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إشادة مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ابراهيم دجاني خلال إجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين بمثابة شهادة دوليه ودليل قاطع على النجاح الذى حققته مصر فى هذه المشروعات الكبرى ، وستعمل على جذب المستثمرين.



واثني رئيس لجنة النقل والمواصلات، بالموضوعات التي ناقشتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارته لمصر خاصة فيما يتعلق بآفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.



وأبدي رئيس لجنه النقل والمواصلات، اتفاقه التام مع تصريحات المسئول الدولى بأن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين .

وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن القطاع الخاص المصرى يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصة علي مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية ، وحرصة علي تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في قطاع النقل.

يذكر أن مجموعة البنك الدولي أقرت خلال مارس الماضي، مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 440 مليون دولار، والذي يهدف الي تطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية في مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.

وخلال يوليو 2020، نظمت وزارة التعاون الدولي، منصة تعاون تنسيقي مشترك، خلال يوليو 2020، بمشاركة وزارة النقل، وعدد كبير من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم عرض استراتيجية القطاع وفرص التعاون المستقبلية والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة، حيث تعمل وزارة النقل على تنفيذ العديد من المشروعات من بينها التوسع في تدشين الموانئ الجافة وتحديث منظومة القطارات وخطوط مترو الأنفاق.