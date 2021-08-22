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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 محطات صرف بـ250مليون جنيه.. محافظ الأقصر يتابع المشروعات بالطود والبياضية

صدى البلد

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات التنموية بمدينتي الطود والبياضية.


بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تبطين ترعة طريق المراسي  بطول حوالي 3 كيلو متر، حيث تابع أعمال تأهيل الترعة التي من المقرر انتهاء العمل بها نهاية الشهر المقبل.

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واستكمل المحافظ جولته بمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود حيث تفقد أعمال تطوير مدرسة نجع أبو الحميد للتعليم الأساسي بمدينة الطود، كما تابع أعمال تبطين الترعة العالية بمنطقة منشية النوبة بطول 4 كيلو متر تقريبا.


واختتم المحافظ جولته بمدينة الطود بتفقد محطة معالجة صرف صحي الطود، حيث استمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد المدير التنفيذي لجهاز مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالأقصر حول خطة تشغيل المحطة ووجه المحافظ بضغط الجدول الزمني لسرعة تشغيلها.

وأكدت رقية حماد أنه من المتوقع  دخول المحطة الخدمة بنهاية شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من  الأعمال الفنية والكهروميكانيكية لمحطات الرفع الخمسة، وتبلغ سعتها 10.5 آلاف متر مكعب في اليوم وتخدم حوالي 43 الف نسمة، وتقدر تكلفة المشروع بكامله بحوالي 250 مليون جنيه.

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الأقصر حياة كريمة محافظ الأقصر مدينة الطود مشروعات محافظ أعمال التبطين جنوب الاقصر مدينة البياضية

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