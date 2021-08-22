نوفمبر المقبل.. رئيس الوزراء السويدي يتنحى عن منصبه

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم لحزب “الديمقراطيين الاجتماعيين” ورئيسا للوزراء، في نوفمبر المقبل.

جاء تصريح لوفين في خطاب ألقاه اليوم، الأحد - بحسب ما نقلت مجلة “بولتيكو” الأوروبية - والذي أوضح خلاله بالقول: "لقد كنت رئيسا للحزب منذ عشر سنوات ورئيسا للوزراء لسبع سنوات.. لكن لكل شيء نهاية. وأريد أن أمنح خليفتي أفضل الظروف".

يذكر أن لوفين أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2014، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 28 يونيو الماضي حين قدم استقالته، ولكنه ظل رئيسًا مؤقتًا للوزراء حتى أُعيد تعيينه رئيسا للوزراء مرة أخرى.