بالمايوه.. منى ممدوح تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية.. صور

نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورًا جديدة لها.



وظهرت منى ممدوح فى الصورة بإطلالة صيفية جريئة فى البحر خلال قضاء اجازتها الصيفية في البحر، مرتدية مايوه باللون الاسود، نالت اعجاب متابعيها.



يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.