عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصري الديمقراطي" ينظم ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم..غدا

الإيجار القديم
الإيجار القديم

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة لمناقشة " أثر تعديل قانون الإيجار القديم على فرص الشباب  فى السكن"، وذلك غدا الثلاثاء في الثامنة مساءا.

وسوف تبث الندوة على صفحة اتحاد الشباب وصفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بحضور النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ وجمال الشريف البرلماني السابق والقيادي بالحزب والمهندس أحمد دريع عضو اتحاد الشباب.

ويدير الندوة: محمد نبيل رئيس اتحاد الشباب في الجيزة، وأعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.

تعديل قانون الإيجار القديم السكن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

ترشيحاتنا

بعد تعرضه لـ إنفجار فى القولون .. القصة الكاملة لـ أزمة نضال الشافعى الصحية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-8-2021

"بيتكوين" تقفز لأعلى من 50 ألف دولار لأول مرة منذ 3 أشهر

أسعار فئات جاجوار XF موديل 2021 بالسوق المصري .. صور

هل يجوز قراءة القرآن بدون تشكيل؟ الإفتاء تجيب

بينهم الرئيس الهارب.. طالبان تعفو عن جميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

وقوع ضحايا..إطلاق نار بين مسلحين وقوات أمريكية وأفغانية وألمانية بمطار كابول

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

مصرع طفل ونجاة 8 فى اندلاع حريق بحضانة أطفال بقنا

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-8-2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ