"المصري الديمقراطي" ينظم ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم..غدا

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة لمناقشة " أثر تعديل قانون الإيجار القديم على فرص الشباب فى السكن"، وذلك غدا الثلاثاء في الثامنة مساءا.
وسوف تبث الندوة على صفحة اتحاد الشباب وصفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بحضور النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ وجمال الشريف البرلماني السابق والقيادي بالحزب والمهندس أحمد دريع عضو اتحاد الشباب.
ويدير الندوة: محمد نبيل رئيس اتحاد الشباب في الجيزة، وأعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.