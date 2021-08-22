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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التجارة الداخلية: 3075 محلا مشاركا في الأوكازيون الصيفي

الاوكازيون الصيفى
الاوكازيون الصيفى

اصدر الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قرار بمد فتره التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 (الأوكازيون الى ‏‏15 من سبتمبر القادم).

 

وأكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية ، أن الهدف من مد الاوكازيون هو إتاحة الفرصة أمام ‏المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض ‏منها الي 50 %.

وأشار الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية ، إلى إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية ‏ونص القرار الصادر من  الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بتاريخ 21/8/2021 على استمرار المحلات المشاركة في ‏عرض ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلي ‏الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية .‏

من جانبه أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة ‏الداخلية، أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ‏‏3075 محلا تنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية‏، وأشار إلى أنه قد تم تحرير 514 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح في ‏الاوكازيون، واوكازيون وهمي.

‏ وأشار احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ان ‏الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على تسير ‏حملات يوميا للمحال المشاركة التأكد من جوده السلع المعروضة، وكذلك وضع ‏سعرين مؤكدا وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات ‏التموين في ذلك للتأكد من التخفيضات الموجودة والالتزام بها.‏

التجارة الداخلية التموين علي المصيلحي وزير التموين المحال

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