التجارة الداخلية: 3075 محلا مشاركا في الأوكازيون الصيفي

اصدر الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بمد فتره التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 (الأوكازيون الى 15 من سبتمبر القادم).
وأكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الهدف من مد الاوكازيون هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض منها الي 50 %.
وأشار الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إلى إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية ونص القرار الصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتاريخ 21/8/2021 على استمرار المحلات المشاركة في عرض ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية .
من جانبه أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى 3075 محلا تنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية، وأشار إلى أنه قد تم تحرير 514 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح في الاوكازيون، واوكازيون وهمي.
وأشار احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على تسير حملات يوميا للمحال المشاركة التأكد من جوده السلع المعروضة، وكذلك وضع سعرين مؤكدا وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات التموين في ذلك للتأكد من التخفيضات الموجودة والالتزام بها.