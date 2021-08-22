نهال حافظ: هتخس 20 كيلو خلال شهرين من خلال أون تارجت فارما

كشفت الدكتورة نهال حافظ خبيرة التغذية العلاجية، تفاصيل كورس التخسيس المقدم من خلال شركة أون تارجت فارما.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" يوجد العديد من كورسات التخسيس لديها في المنظومة، وذلك ليتم النجاح فى جميع الحالات، منوهة إلى أنه يوجد العديد من الحالات التى تأتى للمنظومة بأسباب سمنة مختلفة، وبالتالى يجب أن يوجد العديد من الكورسات التى تناسب كل حالة.

وأكدت أن كورس التخسيس يساهم في إنقاص الوزن 20 كليو خلال شهرين، لافتة إلي أن شركة أون تارجت فارما تقدم الدواء للمرضي في المنازل وتتابع معهم النظام الغذائي، معقبة:" هتخس وانت في البيت".

السمنة ومرض السكر

قال الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن نسبة المصريين المصابين بمرض السكر تصل إلى 10%.

وأضاف "نبيل"، خلال استضافته ببرنامج "حلو الكلام"، تقديم الإعلامية "منال سلامة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد،: "تقريبا 10 مليون مصري مصابون بمرض السكر"، مردفا: "المشكلة في مرض السكر أنه مرض وراثي سواء من الأب أو الأم، ونسبة الوارثة فيه عالية جدا".



وأشار: "أحيانا نرى مريض السكر نحيل جدا، وأحيانا يكون صاحب سمنة مفرطة"، موضحا: "الطبيعي أن يكون مريض السكر نحيل الجسد، والأنسولين هو الذي يسبب السمنة لمريض السكر".



تابع: "أي مريض سكر يتناول الأنسولين سوف يزداد في الوزن، لأن من وظائف الأنسولين حرق السكر وبناء الدهون"، لافتا: "مريض السكر لديه خطورة عالية للإصابة بمرض السمنة".