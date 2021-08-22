جامعة الفيوم تشارك في برنامج إعداد القائد العام بحلوان

شارك وفد جامعة الفيوم ضمن فعاليات "برنامج إعداد القائد العام- العام الأول" والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان في الفترة من السبت ٢١ أغسطس وحتى الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١.

وكان ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد ابو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ الدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، و حسني الجارحي، مدير عام رعاية الشباب.

وتضمن وفد جامعة الفيوم المشارك في البرنامج د. أحمد عادل، المدرس المساعد بكلية السياحة والفنادق، ود. رمضان أحمد محمد، المدرس المساعد بكلية الآداب، وأ. عفيفي فتح الله، المعيد بكلية الخدمة الاجتماعية، وأ. آية محمد حسين، المعيدة بكلية دار العلوم، والذين ساهموا في تمثيل الجامعة بشكل مشرف يليق بمكانة الجامعة وسط الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن برنامج إعداد القادة يسهم في تنمية الخبرة الذاتية لأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات، وتحرص جامعة الفيوم على المشاركة في مثل تلك الفعاليات بهدف زيادة مهارات الطلاب واستغلال إمكاناتهم الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للمنافسة.

كما يتضمن البرنامج التدريبي عددا من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لهم، والتعرف على التحديات التي تواجه المجتمع ودور الشباب في مواجهة هذه التحديات وكيفية التغلب عليها من خلال عدد من المحاضرات، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل، إلى جانب عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.

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