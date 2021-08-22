«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟



كان يتألف القوات المسلحة الأفغانية من الجيش الوطني الأفغاني و القوات الجوية الأفغانية . كونها دولة غير ساحلية ، لا تمتلك أفغانستان قوة بحرية. وكان الرئيس الأفغاني هو القائد العام للقوات المسلحة ، الذي يتم التحكم إداريا من خلال وزارة الدفاع . مركز القيادة العسكرية الوطنية في كابول بمثابة المقر الرئيسي. وفقًا لـ Global Firepower ، تم تصنيف القوات المسلحة الأفغانيةكأقوى جيش 75 في العالم. وكان مجموع القوى العاملة لديها 186000 جندي وضابط. لديهم القواعد الكبرى والبؤر الاستيطانية الصغيرة في جميع أنحاء أفغانستان. أعيد تنظيم الجيش الأفغاني بمساعدة البريطانيين في عام 1880 ، عندما كانت البلاد تحت حكم الأمير عبد الرحمن خان . تم تحديثه خلال حكم الملك أمان الله خان في أوائل القرن العشرين ، ثم خلال حكم الملك ظاهر شاه لمدة أربعين عامًا. من عام 1978 إلى عام 1992 ، انخرطت القوات المسلحة الأفغانية المدعومة من الاتحاد السوفيتي في قتال عنيف مع مجموعات المجاهدين متعددة الجنسيات التي كانت مدعومة من قبل الولايات المتحدة. لمملكة العربية السعودية ، باكستان وغيرها. بعد استقالة الرئيس نجيب الله في عام 1992 ونهاية الدعم السوفيتي ، تفكك الجيش الأفغاني إلى أجزاء تسيطر عليها فصائل مختلفة. تبع هذه الحقبة نظام طالبان الذي تدرب قادته وتأثروا بالقوات المسلحة الباكستانية . بعد الإطاحة بنظام طالبان في أواخر عام 2001 وتشكيل الإدارة الأفغانية المؤقتة ، بدأت القوات المسلحة الأفغانية في إعادة تنظيم نفسها مرة أخرى. لقد تم تدريبهم من قبل الدول الأعضاء في الناتو ، بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة. على الرغم من المشاكل المبكرة المتعلقة بالتجنيد والتدريب ، فقد أصبحوا فعالين في القتال ضد متمردي طالبان . تعمل القوات المسلحة الأفغانية بشكل مستقل ولكنها تلقت بعض الدعم الجوي من القوات الجوية الأمريكية . بصفتها حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو ، استمرت أفغانستان في تلقي مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة قبل اسيلاء الطلبان الثانى على كابول.

تم تأسس أول جيش منظم لأفغانستان (بالمعنى الحديث) بعد الحرب الأنغلو-أفغانية الثانية في عام 1880 عندما كان الأمير عبد الرحمن خان يحكم البلاد . اعتمدت الحكومات الأفغانية تقليديًا على ثلاث مؤسسات عسكرية: الجيش النظامي ، و الروابط القبلية ، والميليشيات المجتمعية. كان الجيش النظامي يدعمه الدولة ويقوده قادة الحكومة. كان الجنود فى المنطق القبائلى أو المناطقى - القوات غير النظامية - جنود بدوام جزئي يقدمهم زعماء القبائل أو المناطق. تلقى الرؤساء إعفاءات ضريبية أو ملكية أرض أو مدفوعات نقدية أو امتيازات أخرى في المقابل. تضمنت الميليشيا المجتمعية جميع أفراد المجتمع القادرين على العمل ، والذين تم حشدهم للقتال ، ربما في ظروف استثنائية فقط ، من أجل قضايا مشتركة تحت قيادة قادة المجتمع. خلق الجمع بين هذه المؤسسات الثلاث قوة هائلة تكمل مكوناتها نقاط قوة بعضها البعض وتقلل من نقاط ضعفها. بعد الحرب العالمية الثانية ، تلقت أفغانستان لفترة وجيزة دعمًا عسكريًا مستمرًا من الحكومة البريطانية بموجب خطة لانكستر من عام 1945 إلى عام 1947 ، إلى أن أعاد تقسيم الهند ترتيب الأولويات البريطانية في المنطقة. رفضت أفغانستان الانضمام إلى معاهدة بغداد لعام 1955 التي ترعاها الولايات المتحدة . لم يمنع هذا الرفض الولايات المتحدة من الاستمرار في برنامج المساعدات منخفض المستوى ، لكنها كانت مترددة في تزويد أفغانستان بالمساعدة العسكرية ، لذلك لجأ داود إلى الاتحاد السوفيتي السابق وحلفائه للحصول على مساعدات عسكرية. بالإضافة إلى ذلك ، بدأت الكتلة السوفيتية أيضًا في بناء المطارات العسكرية في باغرام ،مزار الشريف ، و شينداند . بحلول الستينيات ، بدأت المساعدة السوفيتية في تحسين البنية ، والتسليح ، والتدريب ، وترتيبات القيادة والتحكم للجيش. بلغ عدد القوات المسلحة الأفغانية 98000 (90.000 جندي و 8000 طيار) بحلول هذه الفترة. بعد نفي الملك ظاهر شاه في عام 1973 ، أقام الرئيس داود خان علاقات أقوى مع السوفييت من خلال التوقيع على حزمتين من المساعدات العسكرية المثيرة للجدل لأمته في عامي 1973 و 1975. ولمدة ثلاث سنوات ، تلقت القوات المسلحة الأفغانية وضباط الشرطة أسلحة سوفيتية متطورة وكذلك تدريب من قبل KGB و القوات المسلحة السوفيتية . بسبب المشاكل مع الأحزاب السياسية المحلية في بلاده ، قرر الرئيس داود خان أن ينأى بنفسه عن السوفييت في عام 1976. وجعل روابط أفغانستان أقرب إلى الشرق الأوسط الكبير والولايات المتحدة بدلاً من ذلك.

فى هذا السياق اجرت فى عام 1977 إلى عام 1978 القوات المسلحة الأفغانية تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة المصرية . في أبريل 1978 كان هناك انقلاب ، عُرف باسم ثورة ساور ، دبره أعضاء في الحكومة الموالية لحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني (PDPA) . هذا ساعد الاتحاد السوفيتي السابق على القيام بالغزو في ديسمبر عام 1979. كان الغزو السوفيتى بقيادة من فرقه 40 و القوات المحمولة جوا . في عام 1981 ، كان إجمالي قوام القوات المسلحة الأفغانية حوالي 85000 جندي وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز . كان لدى الجيش الأفغاني حوالي 35-40.000 جندي ، معظمهم من المجندين ، وكان لدى القوات الجوية حوالي 7000 طيار وإذا تم تجميعهم جميعًاالأفراد العسكريين في عام 1984 ، كان إجمالي قوام القوات المسلحة الأفغانية حوالي 87000 في عام 1984. طوال الثمانينيات من القران الماضى ، شاركت القوات المسلحة الأفغانية بشكل كبير في القتال ضد مجموعات المتمردين متعددة الجنسيات المجاهدين الذين كانوا مدعومين إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة. الدول ودربتها القوات المسلحة الباكستانية . كانت الجماعات المتمردة تقاتل لإجبار الاتحاد السوفيتي على الانسحاب من أفغانستان وكذلك لإزالة حكومة الرئيس محمد نجيب الله المدعومة من الاتحاد السوفيتي . بسبب العدد الكبير للمنشقين ، تم تخفيض القوات المسلحة الأفغانية في عام 1985 إلى حوالي 47000. كان لدى القوات الجوية أكثر من 150 طائرة مقاتلة مع حوالي 7000 ضابط يدعمهم ما يقدر بنحو 5000 من الكوبا ومستشارين من القوات الجوية التشيكوسلوفاكية. تم توفير الأسلحة للمجاهدين من خلال مجموعات المتمردين عبر العديد من البلدان. اشترت الولايات المتحدة جميع الأسلحة السوفيتية بالتعاون مع سرا مع السرائيل ، ثم قامت بتحويل الأسلحة إلى المجاهدين المتمردين ، بينما قامت مصر بتحديث أسلحة جيشها ، وأرسلت الأسلحة القديمة إلى المجاهدين ، باعت تركيا مخزونها من الحرب العالمية الثانية إلى أمراء الحرب ، والبريطانية والسويسرية قدمت الصواريخ و أورليكن مدافع مضادة للطائرات على التوالي. وقدمت الصين الأسلحة الأكثر صلة ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى خبرتها الخاصة في حرب العصابات ، واحتفظت بسجل دقيق لجميع الشحنات. بعد الانسحاب السوفيتي في عام 1989 ، واصلت جمهورية أفغانستان الديمقراطية التعامل مع الكمائن والهجمات من قبل جماعات المجاهدين المتمردة. لعدة سنوات ، زادت القوات المسلحة الأفغانية من فعاليتها بالفعل بالمستويات السابقة التي تم تحقيقها خلال الوجود العسكري السوفيتي. لكن الحكومة تعرضت لضربة كبيرة عندما قام عبد الرشيد دوستم ، القائد العسكري البارز ، بتحويل ولائه لقوات المجاهدين في عام 1992 واستولوا معًا على مدينة كابول. بحلول عام 1992 انقسم الجيش إلى ميليشيات إقليمية تحت قيادة أمراء الحرب المحليين بسبب سقوط الاتحاد السوفيتي الذي توقف عن إمداد القوات المسلحة الأفغانية ولاحقًا في عام 1992 عندما فقدت الحكومة الأفغانية السلطة ودخلت البلاد في حالة من الفوضى . أدى سقوط النظام المدعوم من موسكو في عام 1992 إلى تفكيك الدولة والجيش على حد سواء. واختفت أجزاء وأجزاء من الجيش المجزأ أو انضمت إلى الفصائل المتحاربة التي كانت تخوض صراعا طويلا على السلطة. وكانت الفصائل المتحاربة مكونة تشكيلات غريبة من الجماعات المسلحة ذات مستويات مختلفة من الولاءات والالتزام السياسي والمهارات المهنية والنزاهة التنظيمية ".

كان أحمد شاه مسعود (2 يناير 1953م - 9 سبتمبر 2001م) قائد عسكري أفغاني من أصول طاجيكية. حارب ضد الاجتياح السوفيتي لأفغانستان. بدأ عضواً في "الجمعية الإسلامية" التي أسسها عبد الرحيم نيازي في عام 1969 وضمت برهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار ومن ثم بقي في تنظيم الجمعية الإسلامية مع رباني وأسس فيما بعد تنظيم "مجلس شورى الولايات التسع" شوراي نزار أو مجلس شورى النظار والذي يضم أيضاً عبد الله عبد الله، محمد قسيم فهيم ويونس قانوني، بعد ذلك أسس تحالف الشمال والذي يضم ائتلافاً من قوى متنافرة، وضم عبد الرشيد دوستم، إسماعيل خان، وعبد رب الرسول سياف. يمثل التيار الإسلامي المعتدل البراغماتي. درس مسعود في ثانوية الاستقلال التي تدرس على النظام الفرنسي وأتقن اللغة الفرنسية ثم أصبح طالب هندسة في جامعة كابول، بعدها صار أحد قادة المقاومة ضد الاحتلال السوفيتي، ولعب دوراً كبيراً في إخراج السوفييت من أفغانستان. وتحصن في وادي بنجشير ما أكسبه لقب "أسد بنجشير". كان مسعود يتكلم الدرية وهي لغته الأم وكذلك الفرنسية والبشتو. في أوائل التسعينات من القرن العشرين. أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس تحت رئاسة برهان الدين رباني. وبعد انهيار حكومة رباني واستيلاء طالبان على الحكم في كابول، أصبح مسعود القائد العسكري لتحالف الشمال - وهو ائتلاف من أطراف أفغانية عدة اشتركت في الحرب الأهلية الطويلة - ولما سيطرت طالبان على معظم المناطق الأفغانية، اضطرت قوات مسعود للتقهقر وبشكل متزايد داخل المناطق الجبلية في الشمال. حيث سيطروا على حوالي 10% من مساحة البلاد وربما 30% من السكان. اغتيل أحمد شاه مسعود في 9 سبتمبر عام 2001 أي قبل يومين فقط من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وفي عام 2005 أدانت محكمة فرنسية في باريس أربعة أشخاص بتهمة "توفير الدعم اللوجستي لقتلة أحمد شاه مسعود" حيث حكمت على المتطرفين الإسلاميين الأربعة بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وسبعة أعوام. وكان الأربعة قد تم اعتقالهم من قبل الشرطة الفرنسية بعد ربط أوراق عثرت مع قتلة مسعود وخلية متطرفة في بروكسل يرأسها طارق معروفي الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات في عام 2003.

بعد 18 عاما على اغتيال زعيم الحرب الذي قاتل السوفيات وحركة طالبان أحمد شاه مسعود، يأمل نجله الوحيد في مواصلة مهمة والده ضد المتمردين بدخول معترك السياسة الأفغانية المفعم بالفوضى. وفيما تبدو واشنطن قريبة من التوصل لاتفاق مع طالبان يتيح للبنتاغون خفض عديد قواته في أفغانستان، يريد أحمد مسعود البالغ 30 عاما، استقطاب المجموعات المناهضة لطالبان ومنع المقاتلين المتشددين من إطلاق موجة جديدة من الإسلام المتطرف. وفي خطا والده الذي حشد مختلف المجموعات تحت راية "الجبهة الموحدة" -- وتعرف أيضا ب"تحالف الشمال"-- يريد مسعود الابن تشكيل تحالف كبير من العناصر المناهضة لطالبان التي يمكنها معارضة المتمردين سياسيا أولا، وعسكريا إن لزم الأمر. وقال مسعود الابن "كان شخصية لا مثيل لها في التاريخ الأفغاني، ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن يكون مثله" متحدثا بطلاقة بالانكليزية مع لكنة لندنية اكتسبها من سبع سنوات عاشها في بريطانيا. وبعد وفاة والده أنهى مسعود دراسته في إيران ثم انتقل إلى إنكلترا حيث التحق بكلية ساندهرست العسكرية . ويعتقد مسعود الابن أن الولايات المتحدة سارعت كثيرا في تقديم تنازلات لطالبان فيما استبعدت أفغانا آخرين من محادثات السلام ما يسمح للمتشددين بمد نفوذهم إلى أي فراغ تتركه القوات الأميركية المغادرة. ويلفت جيش مسعود الابن من مختلف المجموعات في بانشير وخارجها تتسلح من جديد وتعيد تنظيم صفوفها قبيل الانسحاب الأميركي.

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الصحفي والفلسفي الفرنسي برنار هنري ليفي، وصل إلى ولاية بانشير التي تعد آخر معقل للمقاومة المناهضة لحركة "طالبان" في البلاد. ونشرت وكالة Pajwok الأفغانية صورا تظهر ليفي برفقة أحمد مسعود، نجل القائد العسكري الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ"أسد بانشير". وانتقد ليفي (72 عاما) المعروف بـ"عراب الربيع العربي" مرارا بشدة قرار حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم الصحفي الفرنسي من أصول يهودية وجزائرية في عناوين أخبار متعلقة بنزاعات مسلحة في مختلف أنحاء العالم. ويعرف ليفي بمعارضته لالأصولية الإسلامية، وسبق أن أطلق حملات دعائية نشطة ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. كما كان ليفي قد دعم تنظيم الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.

باختصار الامر بدأ الأمر ببؤر استيطانية فردية في المناطق الريفية حيث أحاط مقاتلو طالبان بالجنود الجائعين ونفاد الذخيرة ووحدات الشرطة ووعدوا بالمرور الآمن إذا استسلموا وتركوا معداتهم ورائهم ، مما منح المتمردين ببطء المزيد والمزيد من السيطرة على الطرق ، ثم مناطق بأكملها . مع انهيار المواقف ، كانت الشكوى هي نفسها دائمًا تقريبًا: لم يكن هناك دعم جوي أو نفد الإمدادات والغذاء. كما تذمر الطيارون الأفغان من أن قياداتهم تهتم بحالة الطائرات أكثر من اهتمامها بالأشخاص الذين يقودونها، على الرغم من علمهم بحملة الاغتيالات التي تنفذها ضدهم حركة "طالبان". أما قوات النخبة (الكوماندوز)، التي تتشبث بالأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة، فتُنقل على عجل من مقاطعة إلى أخرى، من دون هدف واضح، ما جعلها تعاني من قلة النوم. وحتى الميليشيات المتحالفة عرقياً مع الحكومة، التي برزت كقوات قادرة على تعزيز قدرات الجيش، فقد استسلمت هي الأخرى مع تبديل الانتماءات والولاءات، إذ سقطت عاصمة إقليمية في شمال أفغانستان، كان من المفترض أن تدافع عنها قوة هائلة تحت قيادة عبد الرشيد دستم، نائب الرئيس الأفغاني السابق الذي نجا من 40 عاماً من الحرب عن طريق إبرام الصفقات وتبديل الولاءات. كذلك استسلم زعيم حرب آخر هو محمد إسماعيل خان لقوات "طالبان"، بعدما قاومها لأسابيع في غرب أفغانستان.