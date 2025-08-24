روسيا تعلن إسقاط 95 مسيرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجوم جوي واسع النطاق استهدف عدة مناطق داخل الأراضي الروسية الليلة الماضية، في تصعيد لافت للهجمات الجوية بين الجانبين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن حاكم مقاطعة لينينغراد قوله إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 10 مسيرات فوق ميناء أوست-لوغا الحيوي، مشيرا إلى اندلاع حريق في الميناء جراء سقوط حطام بعض المسيرات، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي السياق نفسه، أفاد حاكم مقاطعة سمولينسك، بحسب ما نقلته وكالة "تاس"، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ9 مسيرات أوكرانية فوق سمولينسك.

وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه كييف أن عملياتها الدفاعية والهجومية تأتي في إطار "الحق المشروع في الدفاع"، إذ صرح وزير الخارجية الأوكراني اليوم بأن "أوكرانيا لا تدافع عن نفسها فقط، بل عن النظام الدولي القائم على القواعد والقيم الإنسانية".