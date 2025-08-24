قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
روسيا تعلن إسقاط 95 مسيرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجوم جوي واسع النطاق استهدف عدة مناطق داخل الأراضي الروسية الليلة الماضية، في تصعيد لافت للهجمات الجوية بين الجانبين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن حاكم مقاطعة لينينغراد قوله إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 10 مسيرات فوق ميناء أوست-لوغا الحيوي، مشيرا إلى اندلاع حريق في الميناء جراء سقوط حطام بعض المسيرات، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي السياق نفسه، أفاد حاكم مقاطعة سمولينسك، بحسب ما نقلته وكالة "تاس"، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ9 مسيرات أوكرانية فوق سمولينسك.

وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه كييف أن عملياتها الدفاعية والهجومية تأتي في إطار "الحق المشروع في الدفاع"، إذ صرح وزير الخارجية الأوكراني اليوم بأن "أوكرانيا لا تدافع عن نفسها فقط، بل عن النظام الدولي القائم على القواعد والقيم الإنسانية".

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ضحايا حادث الاسكندرية

ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

شعار النيابة العامة

تأكيدا للقيم الدينية والإنسانية.. النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

فيلم درويش

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وصدمة كريم عبد العزيز

رامي جمال

مرتاح كده| رامي جمال يكشف موعد طرح أحدث أغانيه: مقدرش أتأخر عليكم

Anemone

دانيال داي-لويس يعود من الاعتزال بفيلم Anemone

كان بيلعب كورة.. سبب وفاة بهاء الخطيب يثير السوشيال ميديا

بهاء الخطيب
بهاء الخطيب
بهاء الخطيب

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

