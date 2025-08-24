صداع الجوع.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

يصاب بعض الأشخاص بالصداع الشديد عند الشعور بالجوع وانخفاض مستوى سكر الدم (الجلوكوز) بسبب تأخر أو قلة تناول الطعام، لأن الدماغ يعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة.

ويكون أكثر شيوعًا عندما تمر فترات طويلة بين الوجبات، أو عند عدم تناول كمية كافية من الطعام، وغالبًا يشعر المصاب بألم في مقدمة الرأس قد يمتد إلى الجانبين.

اعراض الصداع عند الجوع..

1-غثيان خفيف.

2-شد في عضلات الرقبة أو الكتف.

وفي حالة الصداع الناتج عن انخفاض سكر الدم، قد تظهر أعراض إضافية مثل:

-آلام في البطن.

-دوار.

-تعب وإرهاق.

-تعرّق.

ويحدث صداع الجوع نتيجة:

-انخفاض سكر الدم: قلة الطاقة التي تصل للمخ.

-تشنج العضلات: يفرز الجسم مواد مثل "الهيستامين" التي تسبب شدًّا في العضلات.

-إفراز هرمونات التوتر: مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي قد تثير الصداع.

كيف يمكن علاج صداع الجوع؟

العلاج الأساسي هو تناول الطعام، والأفضل أن يكون وجبة متوازنة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مع شرب كمية كافية من الماء، وفي حال ضيق الوقت، يمكن أن تساعدك وجبة خفيفة صحية.

عادةً يبدأ التحسن بمجرد بدء الجسم في هضم الطعام، وغالبًا يختفي صداع الجوع خلال 30 دقيقة من الأكل.



المصدر ديلي ميرور