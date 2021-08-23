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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول تصميم المقررات .. 29 الجاري

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اغسطس  2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .


و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


 الدورات دورة تدريبية حول الحاضنات التكنولوجية واقتصاد المعرفة وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والأثنين 29-30 أغسطس، وتقعد هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور إيهاب عبدالرؤوف عيسوي مدير المكتب.

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6



جدير بالذكر أنه في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم - ذوى القدرات الخاصة - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن (إعداد أخصائى تخاطب) وفقا لأخر ما توصل اليه العلم الحديث ٢٠٢١ .


وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


عقدت الدورة التدريبية اعتبارا من امس الأحد الموافق  ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق ٢ سبتمبر  ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اعتبارا من الساعه ٩.٣٠ص حتى الساعه ٢.٠٠ م وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذ ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

 

وتخصص الدورة التدريبية لطلاب جامعة حلوان ويتم دفع الرسوم فى مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بالمبنى الادارى لجامعة حلوان( غرفه رقم ٣٠ ) .


تهدف الدورة التدريبية الي إكساب وتدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل . 

ذوى الهمم الدورات التدريبية جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الدكتور ماجد نجم البرامج التدريبية

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