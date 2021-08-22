أحمد شوبير يكشف حقيقة وصول عروض رسمية لـ محمد الشناوى

أكد الإعلامى أحمد شوبير وحارس مرمى النادى الأهلى والمنتخب السابق، عدم وجود عروض رسمية لـ محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ، ولا توجد مشكله للتجديد لـ عمرو السولية و علي معلول .

وغرد احمد شوبير عبر تويتر “ لا مشكله علي الاطلاق في التجديد لعمرو السوليل الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم ونفس الأمر بالنسبة لعلي معلول ولا عروض رسمية حتي الآن لمحمد الشناوى ”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “اون سبورت اف ام” أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرفض إرسال لاعبي الفريق للمشاركة مع المنتخب الأول في بطولة كأس العرب التي ستقام في ديسمبر المقبل في قطر.

وأضاف شوبير أن الأهلي سيرفض الأمر خاصة في ظل مشاركة الفريق في نفس التوقيت في كأس العالم للأندية، مشددا على أن الأهلي يرغب في تحقيق إنجاز كبير من خلال المشاركة.

وتابع شوبير أن الأهلي يرغب في تحقيق نتيجة أفضل مما حقق الموسم الماضي بالوصول للمركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية.

وأكمل شوبير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يدرس إمكانية تأجيل مباريات كأس العالم للأندية خاصة وأن كأس العرب تقام تحت رعاية الفيفا.

وتابع أن التأجيل سيحل عددا من الأزمات أبرزها عدم مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب الأول.